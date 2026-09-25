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Vraća se iz penzije da pomogne Partizanu: Bivši MVP ABA lige se pridružio Gordiću

Vraća se iz penzije da pomogne Partizanu: Bivši MVP ABA lige se pridružio Gordiću

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nekadašnji centar Partizana Nikola Janković ponovo će igrati takmičarsku košarku.

Nikola Janković ponovo u Partizanu Izvor: MN PRESS

Bivši centar Partizana Nikola Janković potpisao je ugovor sa filijalom crno-bijelih Metalcem iz Valjeva i biće veliko pojačanje za mladi tim koji se takmiči u KLS. On je dvije godine van takmičarske košarke, pokrenuo je svoj program treninga, a sada ćemo ga ponovo gledati na srpskim terenima.

Posljednji angažman imao je u Teheranu 2024. godine, ali očigledno još nije spreman za penziju. Dres Partizana je nosio tokom tri godine od 2019. do 2021, a tokom epizode u Olimpiji je izabran za najkorisnijeg igrača ABA lige 2016. godine.

Igrao je još za Šarlroa, Megu u dva navrata, Sakariju, Estudijantes, Podgoricu, Breogan, FMP i na kraju Mahram Teheran.

Sa Partizanom je osvojio dva trofeja Kupa Radivoja Koraća i Superkup ABA lige, jedan Kup osvojio je i sa Megom, dok je sa Olimpijom slavio Kup i titulu šampiona Slovenije.

Imao je zapažene uspjehe u mlađim selekcijama Srbije, osvojio je tri medalje sa Evropskih prvenstava i jednu sa Svjetskog. Zanimljivo je da je trenirao u mlađim selekcijama Crvene zvezde, ali nije potpisao seniorski ugovor, već je otišao put Belgije.

U Metalcu će ga sačekati još jedno dobro poznato lice - nekadašnji igrač Partizana Nemanja Gordić, pa će iskusni duo imati mentorsku ulogu mlađim igračima, prije svega onima koji su na pozajmici.

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KK Partizan

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