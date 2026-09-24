Ko je ostao posljednji na treningu Partizana? Njih trojica posebno motivisani pred početak Evrolige

Posljednji na treningu Partizana su ostali Mario Nakić, Nikola Tanasković i Tonje Džekiri

Izvor: MONDO

Partizan se priprema za prvi meč u Evroligi. Susret sa Olimpijom iz Milana je na programu u petak u 20.45 u Beogradskoj areni, a crno-bijeli će imati priliku da na domaćem terenu otvore sezonu 2026/27. U dvorani su poslije treninga ostali još Mario Nakić, Nikola Tanasković i Tonje Džekiri koji su sa linije penala još malo vježbali preciznost pred prvi evroligaški duel.

Partizan se sastaje sa Olimpijom i ono što je za crno-bijele važno jeste da će na raspolaganju imati sve igrače osim već povrijeđenog Vanje Marinkovića, ali i Žofrija Lovernja. Zbog toga će veliki zadatak biti na Džekiriju koji je poslije treninga ostao da šutira ispod koša. Džekiri je prošle sezone bio vrlo dobar na poziciji "pet" i bilježio je 7,5 poena, imao je i pet skokova i 1,4 podijeljenih lopti, a ako uzmemo u obzir da nije bio dio tima od početka sezone, njegov doprinos je više nego dobar, pa se nešto veća uloga očekuje u novoj sezoni.

Na terenu je bio i Mario Nakić koji je posljednji meč odigrao protiv Burga, a prije toga krajem maja u Košarkaškoj ligi Srbije. Igrač koji je gotovo godinu dana bio van terena napokon se vratio i mogao bi da bude vrlo koristan u rotaciji Đoana Penjaroje. Tu je bio i Nikola Tanasković, koji je pokazao jako dobre partije u dresu Partizana od dolaska u klub. Ovaj tandem je na drugoj polovini terena takođe vježbao bacanja, pa je utisak da se početak sezone s nestrpljenjem iščekuje.

Šta je rekao Tonje Džekiri?

Poslije treninga je centar Partizana govorio o novoj sezoni, predstojećem rivalu i očekivanjima. "Mislim da će biti dobra utakmica. Doveli su nekoliko igrača za ovu sezonu, imaju dobre košarkaše i dobro su vođeni. Imaju kreativan stil u napadu, tako da mislim da će biti veoma zanimljiva i takmičarski zahtjevna utakmica. Radujemo se tom izazovu. Mislim da treba da očekujemo borbu, veliku želju za pobjedom i maksimalan intenzitet svih 40 minuta. To je ono na čemu smo radili tokom cijele predsezone. Imamo nove igrače i pokušavamo da se što bolje upoznamo i razumijemo igru jedni drugih", rekao je Džekiri.

Pogledajte 03:31 Tonje Džekiri Izvor: MONDO Izvor: MONDO

U odnosu na prošlu sezonu, opravdano je najveća briga atmosfera u ekipi Partizana. Džekiri navodi da nema razloga za brigu.

"Mislim da je još bolja. Atmosfera je bolja. Momci koje imamo u svlačionici su sjajni ljudi i veoma vrijedni igrači. Hemija postoji i na terenu i van njega. Samo moramo da odigramo nekoliko utakmica, a mislim da ćemo, što više budemo igrali, sve bolje razumjeti jedni druge. Bićemo posvećeniji jedni drugima, spremniji da se žrtvujeme i pomognemo jedni drugima u sitnicama. Tome se radujemo. Idemo utakmicu po utakmicu. Mislim da su stav i radna etika na pravom nivou."