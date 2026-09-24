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Ko je ostao posljednji na treningu Partizana? Njih trojica posebno motivisani pred početak Evrolige

Ko je ostao posljednji na treningu Partizana? Njih trojica posebno motivisani pred početak Evrolige

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Posljednji na treningu Partizana su ostali Mario Nakić, Nikola Tanasković i Tonje Džekiri

Nakić, Tanasković i Džakiri posljednji na treningu Partizana Izvor: MONDO

Partizan se priprema za prvi meč u Evroligi. Susret sa Olimpijom iz Milana je na programu u petak u 20.45 u Beogradskoj areni, a crno-bijeli će imati priliku da na domaćem terenu otvore sezonu 2026/27. U dvorani su poslije treninga ostali još Mario Nakić, Nikola Tanasković i Tonje Džekiri koji su sa linije penala još malo vježbali preciznost pred prvi evroligaški duel.

Partizan se sastaje sa Olimpijom i ono što je za crno-bijele važno jeste da će na raspolaganju imati sve igrače osim već povrijeđenog Vanje Marinkovića, ali i Žofrija Lovernja. Zbog toga će veliki zadatak biti na Džekiriju koji je poslije treninga ostao da šutira ispod koša. Džekiri je prošle sezone bio vrlo dobar na poziciji "pet" i bilježio je 7,5 poena, imao je i pet skokova i 1,4 podijeljenih lopti, a ako uzmemo u obzir da nije bio dio tima od početka sezone, njegov doprinos je više nego dobar, pa se nešto veća uloga očekuje u novoj sezoni.

Na terenu je bio i Mario Nakić koji je posljednji meč odigrao protiv Burga, a prije toga krajem maja u Košarkaškoj ligi Srbije. Igrač koji je gotovo godinu dana bio van terena napokon se vratio i mogao bi da bude vrlo koristan u rotaciji Đoana Penjaroje. Tu je bio i Nikola Tanasković, koji je pokazao jako dobre partije u dresu Partizana od dolaska u klub. Ovaj tandem je na drugoj polovini terena takođe vježbao bacanja, pa je utisak da se početak sezone s nestrpljenjem iščekuje.

Šta je rekao Tonje Džekiri?

Poslije treninga je centar Partizana govorio o novoj sezoni, predstojećem rivalu i očekivanjima. "Mislim da će biti dobra utakmica. Doveli su nekoliko igrača za ovu sezonu, imaju dobre košarkaše i dobro su vođeni. Imaju kreativan stil u napadu, tako da mislim da će biti veoma zanimljiva i takmičarski zahtjevna utakmica. Radujemo se tom izazovu. Mislim da treba da očekujemo borbu, veliku želju za pobjedom i maksimalan intenzitet svih 40 minuta. To je ono na čemu smo radili tokom cijele predsezone. Imamo nove igrače i pokušavamo da se što bolje upoznamo i razumijemo igru jedni drugih", rekao je Džekiri.

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Tonje Džekiri
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

U odnosu na prošlu sezonu, opravdano je najveća briga atmosfera u ekipi Partizana. Džekiri navodi da nema razloga za brigu.

"Mislim da je još bolja. Atmosfera je bolja. Momci koje imamo u svlačionici su sjajni ljudi i veoma vrijedni igrači. Hemija postoji i na terenu i van njega. Samo moramo da odigramo nekoliko utakmica, a mislim da ćemo, što više budemo igrali, sve bolje razumjeti jedni druge. Bićemo posvećeniji jedni drugima, spremniji da se žrtvujeme i pomognemo jedni drugima u sitnicama. Tome se radujemo. Idemo utakmicu po utakmicu. Mislim da su stav i radna etika na pravom nivou."

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Tagovi

KK Partizan Mario Nakić Nikola Tanasković Tonje Džekiri

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