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FIFA ukinula sankcije prijedorskom Rudaru

FIFA ukinula sankcije prijedorskom Rudaru

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbalski klub Rudar Prijedor obratio se u četvrtak javnosti u vezi sa zabranom registracije novih igrača koju je prijedorskom klubu izrekla Svjetska fudbalska federacija (FIFA).

FIFA ukinula sankcije prijedorskom Rudaru Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

Iz kluba su potvrdili da je zabrana postojala zbog dugovanja prema bivšem igraču Robertu Garsiji (Koral Roberto Garsija), ali naglašavaju da nije riječ o automatskoj suspenziji na tri prelazna roka. Zabrana je bila na snazi do izmirenja obaveza (sa maksimalnim trajanjem do tri prelazna roka), a kako su dugovanja u međuvremenu u potpunosti isplaćena, suspenzija je ukinuta.

"Dugovanja prema igraču su u međuvremenu izmirena i zabrana je ukinuta, što se može provjeriti na zvaničnim portalima FIFA. Apelujemo na medije da ne prenose neprovjerene informacije. Vrata kluba su uvijek otvorena za sve koji imaju dobre namjere", navodi se u saopštenju Prijedorčana.

U saopštenju se klub dotakao i trenutnog stanja u organizaciji. Nakon ispadanja iz Premijer lige BiH, Rudar se suočio sa ozbiljnim finansijskim udarcima - početkom godine klub je ostao bez dva glavna sponzora (ArcelorMittal i RŽR Ljubija), kao i bez većine ostalih sponzorskih ugovora.

Iz uprave ne bježe od činjenice da postoje dugovanja prema trenutnom igračkom kadru i stručnom štabu.

"Postoje određena dugovanja prema igračima i trenerima, ne bježimo od njih i nastojimo ih riješiti uporedo sa obezbjeđivanjem sredstava za funkcionisanje kluba. Plan je da sva dugovanja budu izmirena do kraja tekuće godine. Zahvaljujemo se većini igrača i trenera koji su pokazali razumijevanje i nisu odlučili da opterete klub tužbama", poručuju iz FK Rudar-Prijedor.

Uprkos izazovima i mogućnosti da se zbog ranijih potraživanja pojavi još neka privremena FIFA zabrana, iz Prijedora poručuju da će klub aktivno učestvovati u predstojećem zimskom prelaznom roku.

Pored takmičarskih i finansijskih obaveza, u klubu se trenutno priprema dokumentacija za održavanje Skupštine, koja je zakazana za kraj oktobra.

Saopštenje je zaključeno porukom zahvalnosti svim navijačima i prijateljima kluba koji pružaju podršku u teškim trenucima, uz prepoznatljivi klupski pozdrav: "Ajde, Rudar!".

(MONDO)

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FK Rudar Prijedor

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