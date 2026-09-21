Rudar na "crnoj listi" FIFA: Prijedorčanima zabranjeno registrovanje igrača u naredna 3 prelazna roka!

Žestoka kazna za prvoligaša Republike Srpske.

Izvor: FK Rudar Prijedor

Prijedorski Rudar prošle sezone ispao je iz Premijer lige BIH, pa sada igra Prvu ligu RS, a sada se našao u novom problemu.

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) zabranila je Prijedorčanima registrovanje igrača, a ova kazna stupila je na snagu 17. septembra i važiće za naredna tri prelazna roka.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu FIFA u pitanju je privremena zabrana registrovanja novih igrača zbog različitih prekršaja, poput finansijskih prekršaja ili kršenja pravila.

Fudbaleri Rudara proteklog vikenda savladalu su Sutjesku sa minimalnih 1:0 i tako prekinuli seriju od četiri meča bez pobjede, te sada imaju učinak od po dvije pobjede, remija i poraza.