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Rudar na "crnoj listi" FIFA: Prijedorčanima zabranjeno registrovanje igrača u naredna 3 prelazna roka!

Rudar na "crnoj listi" FIFA: Prijedorčanima zabranjeno registrovanje igrača u naredna 3 prelazna roka!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Žestoka kazna za prvoligaša Republike Srpske.

FIFA kaznila Rudar Prijedor Izvor: FK Rudar Prijedor

Prijedorski Rudar prošle sezone ispao je iz Premijer lige BIH, pa sada igra Prvu ligu RS, a sada se našao u novom problemu.

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) zabranila je Prijedorčanima registrovanje igrača, a ova kazna stupila je na snagu 17. septembra i važiće za naredna tri prelazna roka.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu FIFA u pitanju je privremena zabrana registrovanja novih igrača zbog različitih prekršaja, poput finansijskih prekršaja ili kršenja pravila.

Fudbaleri Rudara proteklog vikenda savladalu su Sutjesku sa minimalnih 1:0 i tako prekinuli seriju od četiri meča bez pobjede, te sada imaju učinak od po dvije pobjede, remija i poraza.

Tagovi

Rudar Prijedor fudbal FIFA

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