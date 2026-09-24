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Dominacija srpskog boksa na Evropskom prvenstvu: Sara Ćirković, Kristina Kuluhova i Rastko Simić izborili finala!

Dominacija srpskog boksa na Evropskom prvenstvu: Sara Ćirković, Kristina Kuluhova i Rastko Simić izborili finala!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Savršen dan srpskog boksa na Evropskom prvenstvu za seniorke i seniore u Sofiji!

Sara Ćirković Izvor: Srna/Bokserski klub Obilić

Srbija će imati čak tri predstavnika u samoj završnici kontinentalnog šampionata i svi oni imaju realne šanse da se okite titulom prvaka na nikad jačem šampionatu Evrope.

Kroz današnje polufinalne borbe, plasman u sutrašnja finala obezbijedili su - redom: Sara Ćirković (do 54 kilograma), Kristina Kuluhova (do 60 kilograma) i Rastko Simić (do 80 kilograma).

I već sada je izvjesno da je Srbija ostvarila fantastičan rezultat u Bugarskoj jer pored tri sigurna srebra, ranije je bronzu osvojila Milena Matović (do 70 kilograma).

Aktuelna šampionka Evrope Sara Ćirković iz Bratunca plasirala se u finale kategorije do 54 kilograma nakon još jedne sjajne partije i pobjede nad reprezentativkom Rusije Anastasijom Kol - 5:0.

U velikom finalu srpsku šampionku očekuje duel sa predstavnicom Finske Pihle Kaivo Oje.

Kristina Kuluhova se u finale kategorije do 60 kilograma plasirala preko Donjete Sadiku, koja se ponijela vrlo nekorektno i na kraju odbila da pruži ruku pobjednici, iako je sve bilo jasno - 4:1!

Kuluhovu u finalu očekuje borba protiv Francuskinje Stelin Grosi. Kristina će se boriti za novo evropsko zlato i odbranu titule prvakinje Evrope koju je osvojila u Beogradu 2024. godine.

Mjesto u velikom finalu izborio je i maestralni Rastko Simić, reprezentativac Srbije u kategoriji do 80 kilograma.

Simić je u polufinalu savladao predstavnika Ukrajine Iljuševa Pavlova i još jednom pokazao izuzetnu borbenost, karakter i kvalitet.

Poslije velike polufinalne borbe, Rastko je izborio pravo da se bori za ono najvrijednije - zlatnu medalju i titulu prvaka Evrope. Protivnik u finalu biće Čirav Ašalajev iz Rusije.

(MONDO)

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Sara Ćirković Boks

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