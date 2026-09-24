Tenzije na konferenciji Izraela zbog jednog pitanja o Gazi: "Ne zanima me, šta hoćeš da ti odgovorim?"

Pred utakmicu Austrije i Izraela je na konferenciji za medije bilo dosta tenzije i došlo je do manjeg incidenta između Solomona i novinara

Izvor: Printscreen/YouTube/TJ Sport USA

Austrija dočekuje Izrael u Ligi nacija i taj meč će se odigrati u Lincu. Uoči utakmice je održana konferencija za medije koja je bila puna tenzije. Jedan austrijski novinar postavio je pitanje Manoru Solomonu u vezi sa situacijom u Gazi i rekao je da je predsjednik Austrije Aleksander van der Belen rekao "da je Izrael počinio ratne zločine u Gazi".

"Utakmica visokog rizika, dosta policije će biti prisutno, predsjednik Austrije je rekao da je Izrael počinio ratne zločine u Gazi, šta vi kažete na to?", glasilo je pitanje novinara.

Po reakciji je odmah bilo jasno da se to pitanje nije dopalo izraelskom fudbaleru.

"Nikada za to nisam čuo i ne zanima me to. Ovdje sam da igram fudbal, nisam ovdje zbog toga. Šta želite da vam kažem? Šta hoćete da vam odgovorim? Ovdje sam da igram fudbal i fokusiran sam samo na utakmicu", odgovorio je Solomon.

Novinar je zatim dodao "da je njegov posao da postavi pitanje, a njegov da odgovori šta želi".

"Radite sjajan posao", ironično je odgovorio Solomon.