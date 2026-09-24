Hrvatski mediji: "Maksimir prave 34-godišnjaci koji nikad nisu radili stadion"

Najavljujući izgradnju novog stadiona "Maksimir" u Zagrebu, hrvatski mediji ukazuju na to da idejni tvorci projekta nikada ranije dizajnirali fudbalski objekat, što izaziva različite reakcije javnosti.

Izvor: Instagram/vuotofuturo/MN Press

Vijest dana u hrvatskom sportu je najava izgradnje novog stadiona "Maksimir" u Zagrebu, koji je ambiciozno najavio Zvonimir Boban, prvi čovjek Dinamo Zagreba. Kazao je da će stadion izazivati "strahopoštovanje", a otkriveni su i detalji projekta vrijednog 200 miliona evra, koji će biti okončan do 2030. godine.

Ipak, u Hrvatskoj nisu svi sa oduševljenjem reagovali na izgled najavljenog projekta. Pogledajte kako će izgledati stadion:

U hrvatskim medijima akcentuju da su idejni tvorci stadiona Tomas Fantini i Alberto Rosi, koji su odabrani na konkursu i za to će dobiti 390.400 evra nagrade. Oni predstavljaju renomirani arhitektonski studio VG13 iz Milana, rođeni su 1992. godine i diplomirali su 2017. na Akademiji arhitekture u švajcarskom Mendrisiju, a danas svoj studio vode iz Milana.

"Posebno je zanimljivo da VG13 dosad nikada nije projektovao fudbalski stadion. Njihov dosadašnji portfolio uglavnom čine porodične kuće, javni prostori, manji javni i privredni objekti i projekti izrađeni za različite arhitektonske konkurse", naveo je hrvatski portal Index.hr.

Naglašeno je i to da rješenje Fantinija i Rosija nije pobijedilo u maloj konkurenciji. Na međunarodni konkurs stiglo je 88 radova iz više od 20 država, a komisija je upravo projekat VG13 proglasila najboljim.

Uskoro počinje rušenje Maksimira, nestaje i istorija

Izvor: Natasa Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Radovi na izgradnji novog stadiona počeli bi 2029, a početak uklanjanja starog stadiona očekuje se 2027. Na taj način u istoriju će otići i zdanje zvanično otvoreno 1912, kao igralište HAŠK-a (Hrvatskog akademskog športskog kluba). Poslije Drugog svjetskog rata i raspuštanja HAŠK-a, stadion preuzima novoosnovani komunistički klub NK Dinamo. Počinje izgradnja modernijeg stadiona prema projektima arhitekata Vladimira Turine, Eugena Erliha i Franje Nejdharta i prema njihovim zamislima su podignute zapadna, sjeverna i istočna tribina.

Maksimir je bio svjedok najvećih klupskih uspjeha: osvajanja Kupa sajamskih gradova 1967. godine i osvajanja prvenstva Jugoslavije 1982. U tom je razdoblju stadion na nekim utakmicama primao i više od 60.000 gledalaca na stajaćim mjestima. Početkom devedesetih godina na zagrebačkom stadionu je simbolično počeo raspad Jugoslavije u nikad odigranoj utakmici Dinamo - Zvezda.

Izvor: MN PRESS

Krajem te decenije, Srbi su u dva navrata igrali na Maksimiru - najprije Partizan, koji je doživio ubjedljiv poraz od Kroacije 5:0 u ljeto 1997, a dvije godine kasnije je SR Jugoslavija nanijela Hrvatskoj jedan od najtežih poraza od raspada SFR Jugoslavije. Naravno, bio je to remi veliki kao pobjeda, za plasman "plavih" na EURO 2000 pod komandom Vujadina Boškova.

U 21. vijeku dogodio se i posljednji meč Hrvata i Srba na "Maksimiru", koji ne pamtimo po dobru, jer je naš tim pod vođstvom Siniše Mihajlovića doživio glatki poraz, u meču u kojem se ni na trenutak pobjeda domaćih nije dovodila u pitanje. Ispostaviće se da je to bio posljednji put da je neki srpski tim ili reprezentacija nastupao na stadionu Dinama kome je odavno istekao rok trajanja.

Sada je vrijeme za rušenje.