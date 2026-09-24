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Stef Kari šokirao svijet: "Ustanovili su da bolujem od keratokonusa"

Stef Kari šokirao svijet: "Ustanovili su da bolujem od keratokonusa"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Stef Kari je otkrio nešto što niko nije znao, da mu je 2018. godine ustanovljena bolest keratokonus i da je tek tada shvatio da nije ni malo naivno.

Stef Kari boluje od keratokonusa Izvor: TNS / Sipa USA / Profimedia

Stef Kari (38) je vjerovatno najbolji šuter u istoriji NBA lige. Promijenio je košarku svojim šutevima, ekspresnim izbačajem, načinom na koji briljira na parketu. Ipak, postoji nešto što niko nije znao o njemu i što je tek sada otkriveno, a to je da ima bolest koja se zove keratokonus. To je ustanovljeno 2018. godine.

"Te godine sam bio na klupi na jednoj utakmici u gostima i tadašnji generalni menadžer Bob Majers mi je poslao poruku poslije meča i rekao da me kamera snimala veći dio meča i da sam konstantno žmirkao. Nisam tome pridavao neki veliki značaj, ali sam otišao na pregled za svaki slučaj", ispričao je Kari.

Kada je plejmejker Voriorsa odradio pregled i dobio rezultate, nije mogao da vjeruje šta mu je ljekar rekao.

"Naučio sam dosta toga o keratokonusu vrlo brzo i o nepravilnom obliku rožnjače i o tome kakve probleme sa vidom imam. Morao sam da idem na preglede na svakih šest mjeseci i da pratim stanje, da se bolest ne pogorša. Kod te bolesti postoji opasnost od gubitka vida", pojašnjava Stef.

"Da nije bilo te poruke"

Keratokonus je u većini slučajeva nasljedna bolest, a poslije razgovora sa ljekarima Kari je shvatio sve to dosta ozbiljno. Tada je nabavio posebna sočiva kako bi riješio taj problem.

"Tek tada sam zaista vidio kako svijet zaista izgleda, bio je to baš čudan momenat. Ujedno i strašan, jer sam u isto vrijeme znao da nije bilo te poruke od Majersa i da nisam išao na dodatne preglede, sve je moglo da se završi još gore", priča Stef.

Uprkos tome što nije vidio stvari kako treba, što je imao probleme sa vidom, dominirao je na terenu.

"Nisam znao da imam taj problem, na terenu sam nalazio načine kako da igram, tako je svijet djelovao iz moje perspektive, tako sam gledao ka semaforu. Nije mi nikad palo na pamet da imam probleme sa vidom. Napravio sam neophodne promjene i sada je sve bolje. I u timu i u porodici se sada šalimo na račun toga, kažem im 'Hoćete da mi kažete da kroz veći dio karijere nisam vidio kako treba, pola svoje karijere, nazovite moje memoare Sve vrijeme kada nije mogao da vidi'", smije se Kari, mada mu tada sigurno nije bilo smiješno.

Šta je keratokonus?

Stef Kari najbolji potezi u NBA karijeri
Izvor: Youtube/NBA

Keratokonus je progresivno oboljenje oka u kom se prednji dio oka, rožnjača, stanji i izboči napolje u obliku kupa umjesto da bude ravnomjerno zaobljena. Rožnjača gubi svoju čvrstinu i normalnu zakrivljenost, dolazi do iskrivljenog vida i uglavnom nastaje nasljedno, a javlja se uglavnom u pubertetu.

Glavni simptomi su zamagljenost vida, nagli porast dioptrije, osjetljivost na svjetlost i trljanje očiju. U tome najčešće pomažu naočare i meka sočiva ili u Stefovom slučaju specijalna sočiva koja on ima. Moguća je i intervencija UV zracima i vitaminom B2, a kod najtežih slučajeva je neophodna transplantacija rožnjače.

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