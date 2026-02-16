logo
Stef Kari nije igrao na Ol staru, ali je ukrao šou (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Amerikanac po hiljaditi put pokazao da je najbolji šuter svih vremena.

stef kari pogodio nevjerovatan sut na ol staru video Izvor: X/NBA

Američki košarkaš Stef Kari poznat je kao najbolji trojkaš u istoriji, ali njegovo umijeće već godinama je daleko veće od pukog šutiranja lopte iza linije za tri poena. Viđali smo ga kako pogađa iz najtežih mogućih pozicija na terena, preko rivala koji rade sve kako bi ga zaustavili ili sa sredine terena, prije nego što priđe protivničkom košu. Viđali smo i njegove pokušaje sa klupe za rezerve, iz tunela pored terena, nakon dodavanja ljudi iz publike...

Ovako nešto još nismo vidjeli! Pošto zbog povrede nije igrao na Ol-star meču u Los Anđelesu, Stef Kari je dio večeri proveo kao sagovornik televizije koja je realizovala prenos. Taj boravak pred kamerama iskoristio je da iz studija koji se nalazio na tribinama ubaci loptu u koš. Srećom, kamere su zabilježile taj trenutak koji je bez riječi ostavio i nekadašnje košarkaše koji su mu bili sagovornici. Pogledajte kako je to izgledalo:

Lopta se malo dvoumila, zakačila je obruč prije nego što je ušla, ali je na kraju Stef Kari i ovaj šut pretvorio u pogodak. Kada je iskusni Amerikanac u stanju da ubacuje ovakve šuteve, jasno je zašto je najbolji trojkaš u istoriji NBA lige i svjetske košarke - uostalom, sjećamo se i kako se "zapalio" protiv reprezentacije Srbije, pa bio kreator preokreta na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Pogledajte

00:10
Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Stef Kari NBA liga All Star

