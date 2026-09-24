Oštro saopštenje Zvijezde 09 nakon meča u Nevesinju: Prijetnje i hvatanje za vrat ne smiju biti sastavni dio fudbala

"Da li je Boris Stanišić samo jedna budala koja pokušava da uradi nešto dobro za društvo, izvlačeći djecu sa ulice, ulažući u njihov razvoj, infrastrukturu i sport, dok institucije na sve to ćute?"

Izvor: Promo/FK Zvijezda 09

Zvijezda 09 poražena je od Veleža 1:2, ali više od poraza u Nevesinju Semberce bole dešavanja sa ove utakmice. S tim u vezi, prvi čovjek kluba iz Etnos-sela Stanišići oglasio se saopštenjem, koje prenosimo u cijelosti:

"FK Zvijezda 09 izražava veliko nezadovoljstvo odnosom domaćina prema našoj ekipi, posebno imajući u vidu činjenicu da je na teren izašla najmlađa ekipa u istoriji Prve lige Republike Srpske, sa prosjekom od svega 18 godina.

Želimo jasno naglasiti da smo svaki poraz koji smo doživjeli ove sezone prihvatili fer i sportski, čestitali protivnicima i nastavili dalje. Isto tako, svjesno smo prećutali brojne sudijske odluke, jer razumijemo da sudija može pogriješiti i da nije uvijek moguće svaku situaciju vidjeti na najbolji način.

Na gotovo svakoj utakmici naš mladi sastav dobije pet-šest žutih kartona, a bilo je i nekoliko crvenih kartona. Ni tada nismo tražili opravdanja niti pravili pritisak, jer želimo da naši mladi igrači uče da se rezultat prihvata na sportskom terenu.

Međutim, ono što se dogodilo u Nevesinju zaista je, najblaže rečeno, za rubriku 'Vjerovali ili ne'.

Tokom utakmice desile su se situacije koje zahtijevaju ozbiljno objašnjenje.

Prvo, autogol domaće ekipe – lopta je, prema onome što je bilo vidljivo na terenu, prešla gol-liniju približno 30 centimetara, ali pogodak nije priznat.

Drugo, pri rezultatu 2:1 za domaćina, pomoćni sudija Gračanin signalizira ofsajd i time zaustavlja akciju naše ekipe u kojoj je mogao biti postignut izjednačujući pogodak. Nakon intervencije glavnog sudije, kao objašnjenje je navedeno da je 'zaboravljeno pravilo da iz auta ne može biti ofsajd'.

Razumijemo ljudsku grešku. Razumijemo da sudija može pogriješiti.

Ali kada se u istoj utakmici dogode situacije ovakve prirode, onda imamo pravo da pitamo:

KOME SMETA ZVIJEZDA 09?

Izvor: MONDO/Igor Đ. Stanišić

Ipak, ono što nas mnogo više zabrinjava od samog suđenja jeste ono što se dogodilo nakon utakmice, u hodniku ispred svlačionice.

Prema našim informacijama i svjedočenjima članova naše ekipe, došlo je do napada redara i domaćeg golmana Zurovca na naše mlade igrače, pri čemu je, prema navodima naših igrača, bilo i hvatanja za vrat i upućivanja prijetnji.

Posebno zabrinjava činjenica da je, prema onome što smo vidjeli i načinu na koji je događaj prijavljen, delegat utakmice bio prisutan, sve posmatrao i bilježio u službeni zapisnik.

Smatramo da ovakve situacije nemaju nikakve veze sa sportom, posebno kada se radi o igračima prosječne starosti od svega 18 godina.

Možemo prihvatiti poraz.

Možemo prihvatiti sudijsku grešku.

Možemo čestitati protivniku.

Ali napad, hvatanje za vrat i prijetnje mladim fudbalerima ne smiju biti sastavni dio fudbala.

NAŠA VIZIJA JE DRUGAČIJA

Izvor: Promo/Zvijezda 09

FK Zvijezda 09 je svjesno izabrao put koji nije najlakši.

Mi želimo da mladi igrači budu budućnost našeg kluba.

Prosjek naše ekipe je svega 18 godina. Naš imperativ nije visok plasman po svaku cijenu. Naš cilj je razvoj mladih fudbalera, njihovo stasavanje i stvaranje igrača koji će jednog dana napraviti ozbiljne fudbalske karijere.

Istovremeno, dok govorimo o razvoju fudbala, iz dana u dan ulažemo u infrastrukturu i stvaramo savremeni sportski centar, jer vjerujemo da djeca i mladi igrači zaslužuju kvalitetne uslove za trening, razvoj i napredak.

Zato teško razumijemo situaciju u kojoj se jednima omogućava da ulažu, razvijaju infrastrukturu i stvaraju bolje uslove, dok se drugima dozvoljava da igraju na terenima koji više podsjećaju na livade, uz neuslovne svlačionice i uslove koji, po našem mišljenju, nisu dostojni ozbiljnog takmičenja.

U više navrata obraćao sam se Fudbalskom savezu Republike Srpske zbog različitih nepravilnosti sa kojima se naš klub susretao. Nažalost, te primjedbe su, čini se, zatrpane negdje u ladicama, a klub na njih nikada nije dobio odgovor.

Zato se s pravom pitamo: da li je Boris Stanišić samo jedna budala koja pokušava da uradi nešto dobro za društvo, izvlačeći djecu sa ulice, ulažući u njihov razvoj, infrastrukturu i sport, dok institucije na sve to ćute?

FK Zvijezda 09 ne traži pomoć.

Ne tražimo povlašten položaj.

Ne tražimo poklonjene bodove.

Ne tražimo drugačiji tretman.

Tražimo samo poštovanje, jednake uslove i zdrav razum svih koji su u fudbalu.

Jer ako ćemo mlade igrače učiti fer-pleju, poštovanju protivnika i sportskom ponašanju, onda isto to moramo pokazati i mi odrasli koji vodimo klubove, sudimo utakmice i organizujemo takmičenja.

ZBOG SVEGA NAVEDENOG…

Izvor: Promo/FK Zvijezda 09

Ja, Boris Stanišić, kao vlasnik FK Zvijezda 09 – tako me, uostalom, tretiraju Fudbalski savez Republike Srpske i Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, a ne kao udruženje građana, iako klub formalno jeste organizovan kao udruženje građana, kao i svi drugi klubovi – ozbiljno razmišljam da ugasim FK Zvijezda 09.

Mogu slobodno da zaključim da stvarno jesam previše tolerantan, jer ovakav neprofesionalan odnos institucija godinama trpim, nadajući se da će biti nešto bolje, i sve to tolerišem.

Ne zato što ne možemo prihvatiti poraz.

Ne zato što bježimo od borbe.

Već zato što se pitam ima li smisla graditi put koji je zasnovan na razvoju mladih igrača, sportu, radu, infrastrukturi i fer-pleju ukoliko za takav put ne postoje osnovni uslovi.

Mi smo izabrali hrabar put.

Izabrali smo djecu.

Izabrali smo razvoj.

Izabrali smo fudbal.

I od toga nećemo odustati.

Ali očekujemo da se isti principi poštuju i prema nama.

Naša djeca zaslužuju zaštitu.

Naši igrači zaslužuju poštovanje.

Klubovi zaslužuju jednake uslove.

A fudbal mora ostati sport.

FK Zvijezda 09 je klub koji okuplja i razvija mlade fudbalere iz cijele Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu nacionalnu ili vjersku pripadnost. Srbi, Hrvati i Bošnjaci – sva su to naša djeca i naša zajednička budućnost.

Naš cilj nije dovođenje velikog broja stranih igrača, već stvaranje domaćih fudbalera koji će jednog dana nositi grb svoje zemlje, pjevati himnu i svoje znanje, iskustvo i vrijednosti prenositi svojim porodicama, prijateljima i zajednici.

Djeca treba da uče sport, rad, poštenje, odgovornost i međusobno poštovanje, a ne prevare, prljave igre i neodgovornu politiku. Politika neka radi svoj posao, a uloga FK Zvijezda 09 jeste da od djece stvaramo dobre ljude i sportiste.

Zahvalni smo gospodinu Radetu Gavriloviću, kojeg naša djeca izuzetno poštuju i cijene, kao i svim ljudima iz svijeta fudbala koji su prepoznali naš rad i pružili podršku: predstavnicima FIFA-e i UEFA-e, porodici Henes, Bajernu iz Minhena, Jirgenu Klopu, sinu Johana Krojfa, predstavnicima Ajaksa, Larsu Rikenu i Borusiji Dortmund, kao i mnogim drugim sportskim radnicima.

Upravo zato posebno boli kada pojedinci, bilo da su sudije, delegati ili drugi učesnici takmičenja, pokažu nedostatak poštovanja prema toj djeci, njihovom radu i klubu koji se za njih bori.

Naša djeca zaslužuju zaštitu.

Naša djeca zaslužuju priliku.

Naša djeca zaslužuju fudbal bez podjela, pritisaka i nepravde", navodi se u saopštenju.