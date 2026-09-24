Koreografija "UČK" i klicanje zločincima u Prištini: Šta će UEFA reći na divljanje Albanaca u Ligi nacija?

Navijači Kosova u Prištini koreografijom i skandiranjem podržali UČK, sa jasnom aluzijom na nedavne presude albanskoj grupi u Hagu. Kako će UEFA reagovati?

Izvor: Twitter/Admirim/screenshot

Na stadionu "Fadilj Vokri" u Prištini, ranije poznatom kao Gradski stadion, navijači reprezentacije samoproglašenog Kosova napravili su skandal zbog kojeg bi morala da reaguje UEFA.

Pred meč "Kosovo" - Republika Irska u 1. kolu Lige nacije, navijači su preko čitave tribine razvili veliki transparent sa tri riječi "Unitet, Çlirim, Krenari" ("Jedinstvo, oslobođenje, ponos"), sa naglašenim početnim slovima, koja u originalu daju akronim UÇK. To je skraćenica imena terorističke "Oslobodilačke vojske Kosova" (Ushtria Çlirimtare e Kosoves"), čiji su čelnici osuđeni u Hagu ranije ovog mjeseca na zatvorske kazne u trajanju od ukupno 81 godine.

Ostaje da se vidi da li će UEFA i kako reagovati na ovakvo podržavanje ratnih zločinaca, u čemu je učestvovao cijeli stadion, skandirajući "UČK".

Tifo and chants in support of the Kosovo Liberation Army ahead of the Nations League match against Ireland.pic.twitter.com/vwVwuqvFWu — Admirim (@admirim)September 24, 2026

Teški zločini i decenije robije za vrh OVK

Hašim Tači u sudnici "Kosovskog tribunala" u Hagu

Izvor: KOEN VAN WEEL / POOL/ANP POOL

Podsjetimo, vrh terorističkog "UČK" osuđen je sredinom septembra na teške zatvorske kazne, počev od bivšeg predsjednika "Kosova", ratnog zločinca Hašima Tačija (58), osuđenog na 25 godina zbog zločina na području Kosova i Metohije krajem devedesetih.

Osuđeni za zvjerstva su i Jakup Krasnići (25 godina), Kadri Veselji (18 godina), Redžep Seljimi (13 godina). Zločincima je dokazano da su lišili slobode bar 385 osoba u objektima terorističke OVK širom Kosova i Metohije i na sjeveru Albanije, da su okrutno postupali nad najmanje 49 osoba, da su mučili fizički i psihički najmanje 303 osobe i da su ubili 96 osoba, što je dokazano, u pritvorima "OVK".

Delegat u Prištini je Bugarin

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Delegat utakmice "Kosovo" - Republika Irska je Bugarin Andrej Medincev i od njegovog izvještaja bi mogla da zavisi i eventualna kazna UEFA na račun domaćina i organizatora utakmice u Prištini. "Kosovo" će ove jeseni u grupi Lige nacija biti domaćin Austriji 4. oktobra i Izraelu, 14. novembra.

UEFA je u prošlom izdanju Lige nacija kaznila "Kosovo" jer je samoinicijativno otišlo sa terena u meču protiv Rumunije tokom skandiranja rumunskih navijača "Srbija, Srbija". Taj meč je na kraju registrovan pobjedom Rumuna 3:0.