Na Kosovu i Metohiji tvrde da je "prodao" Mundijal: Poslije ovih suza ga mrze i u Madridu

Majorka je šokirala Real Madrid golom Vedata Murićija i tako praktično pomogla Barseloni da dođe do titule.

Real Madrid je u nokdaunu i za to najveće zasluge ima Vedat Murići. Napadač tzv Kosova je dao gol za pobjedu Majorke i za veliko slavlje na tribinama i onda je zaplakao pred kamerama - 2:1. Veliki kiks za tim Alvara Arbeloe koji sada ima četiri boda manje od Barselone i meč manje. Djeluje da im je potrebno pravo čudo za titulu u Španiji.

Majorka je povela u 41. minutu preko Manua Morlanesa i sa tim rezultatom se otišlo na pauzu. Arbeloa je "miješao karte", počeo je sa Kilijanom Mbapeom i Brahimom Dijazom u napadu, na terenu je bio i mladi Manuel Moran Ibanjez (2004. godište), a na golu nije bilo povrijeđenog Tiba Kurtoe.

Grešku je shvatio u 60. minutu kada je na teren poslao Vinisijusa umjesto Morana, a uveo je i Džuda Belingema umjesto Eduarda Kamavinge i Edera Militaa umjesto Dena Hujsena koji je dobio žuti karton zbog opasnog starta prije toga. Djelovalo je da su mu se izmjene isplatile kada je u 88. minutu Militao pogodio iz kornera za 1:1. Ostao je potpuno sam na desetak metara od gola i glavom smestio loptu u mrežu, previše prostora mu je ostavljeno.

Ali, sve je riješeno u nadoknadi vremena. Trent Aleksander-Arnold je kasnio, Mateo Fernandez je ušao u kazneni prostor, dodao do Murićija koji je imao vremena da se namjesti zbog kašnjenja Alvara Karerasa i da "zakuca" loptu u mrežu golmana Lunjina. Delirijum na stadionu pred 23.000 navijača i sumorna lica igrača Reala su sve rekle. Barselona igra derbi kola protiv Atletiko Madrida i imaće priliku da dodatno pobjegne najvećem rivalu.

Murići optužen da je "prodao" Mundijal

Turska je u Prištini pobijedila tzv. Kosovo u odlučujućem meču za plasman na Svjetsko prvenstvo. Poslije toga nastao je haos pošto je jedan navijač tvrdio da je Vedat Murići kao kapiten izdao sve i da je odavao informacije Turcima prije meča.

"Sram te bilo! Polu-Turčin sam, govorim turski kao i većina onih koji su rođeni u Prizrenu, ali sam veći patriota i osjećam se više kao Kosovar nego ti. Onaj ko pomisli da igrač reprezentacije u odlučujućoj utakmici za državu i za sebe 'proda' utakmicu samo zato što je rođen u Prizrenu i govori turski - mora da ima neki mentalni problem ili je čovjek bez krvi, osjećaja i poštovanja prema igraču koji je dao sve za reprezentaciju. Tebi lično nikada neću da zaboravim sve što sada radiš i za svu ovu bol posljednjih dana uprkos svemu što sam pružio. Proklet bio", poručio mu je Murići. Možda je i zbog toga plakao kada je dao gol Realu. Inače, Murići je ove sezone drugi najbolji strijelac u španskoj ligi, dao je 19 golova, više ima samo Mbape (23).







