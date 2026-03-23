"Moramo da koristimo moć prijateljstva": Trenera Real Madrida ismijavaju zbog čudne izjave

Alvaro Arbeloa je poslije pobjede protiv Atletiko Madrida pričao o svom timu i kako Real mora da igra u budućnosti. Njegova izjava izazvala je dosta bure.

Izvor: Oscar J Barroso / AFP / Profimedia

Real Madrid je uspio da pobijedi Atletiko (3:2) i tako ostane u trci za titulu u Španiji sa Barselonom. Teško izvojevana pobjeda, a poslije meča je trener "kraljevskog kluba" dao izjavu zbog koje ga mnogi ismijavaju. Pitali su ga za to što je Real uspio da pobijedi timove koje vode Pep Gvardiola (Mančester siti), Žoze Murinjo (Benfika) i Dijego Simeone (Atletiko).

"To govori o tome kakav fantastičan tim imamo, sve je lakše kada su oni najbolji igrači privrženi ekipi kao sada i kada pokazuju ovakav mentalitet. Podrška na 'Bernabeu' je sjajna i igračima stalno govorim da moraju to da iskoriste. To je ono što želim, da budu zajedno, da budu familija. Moramo da koristimo moć prijateljstva, da zadržimo dobru atmosferu i da nastavimo da pobjeđujemo", rekao je Arbeloa.

Bio je ljut zbog crvenog kartona koji je dobio Federiko Valverde, pa je sudija Hose Luis Munuera Montero došao do aut linije da razgovara sa njim.

"Imam drugačiju perspektivu u odnosu na sudiju. Prišao je, objasnio mi je da je napravio faul sa prekomjernom silom. Ja to nisam tako vidio, takvih startova ima dosta na utakmici, nije bilo namjere da povrijedi rivala. To je moje viđenje, sudija ima svoje, ali je bar došao i sve mi objasnio. To cijenim, svi mi bi cijenili ovakav stav sudije i takvo ponašanje. Iako ne mijenja ništa i ne slažem se sa crvenim kartonom", završio je Arbeloa i dodao da će postepeno uvoditi Džuda Belingema u tim.

