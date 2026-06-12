Bivši trener Igokee dobio otkaz, mijenja li ga Saša Đorđević?

Srpski stručnjak Aleksandar Đorđević mogao bi da se vrati u Tursku.

Izvor: MN PRESS

Srpski trener Marko Barać dobio je otkaz u Bahčešehiru nakon ispadanja u polufinalu turskog prvenstva od Bešiktaša. Rastanak je ozvaničen, a zanimljivo je da se kao njegov nasljednik pominje još jedan Srbin, i to legendarni Aleksandar Đorđević.

Barać je imao i više nego solidnu sezonu sa istanbulskim timom, ali izgleda da to čelnicima kluba nije dovoljno. Bahčešehir će se i naredne sezone takmičiti u Evrokupu, ali su ambicije da izbore plasman u elitu.

Thank you Marko Barać!



️ Kulübümüze 2025-2026 sezonu öncesinde katılan başantrenör Marko Barać ile yollarımız ayrılmıştır.



Marko Barać’a kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve ülke basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan…pic.twitter.com/iM5fZSJSHx — Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol)June 12, 2026

Stoga su krenuli sa velikim planovima i navodno je već poslata ponuda jednom od najboljih evropskih košarkaša Nikoli Mirotiću. Barać je proveo samo jednu sezonu na klupi Bahčešehira, pa je doživio sličnu sudbinu kao i Dejan Radonjić ranije.

Đorđević se spominje i kao potencijalni trener Virtusa iz Bolonje koji je već predvodio sa klupe, a ukoliko se odluči za Tursku, to će biti njegov prvi klupski angažman još od Fenera koji je vodio u periodu od 2021. do 2022.

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