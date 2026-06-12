logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša Đorđević se vraća u Evroligu: Biće trener tima kojem je donio evropsku titulu

Saša Đorđević se vraća u Evroligu: Biće trener tima kojem je donio evropsku titulu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

LegendarniSaša Đorđević će u narednim danima postati novi trener Virtusa iz Bolonje, sa kojim je osvojio FIBA Ligu šampiona u prvom mandatu.

Aleksandar Đorđević novi trener Virtusa Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pojavile su se glasine da će Saša Đorđević biti trener kluba koji Luka Dončić i Doni Nelson osnivaju u Rimu, zatim su mediji legendarnog Srbina selili u Tursku, ali izgleda da će on naredne sezone sjediti na klupi koju dobro poznaje. Kako sada stvari stoje, Saša Đorđević se vraća na klupu Virtusa sa kojim je već imao uspjehe prije nekoliko godina.

Iz Italije je stigla vijest da bi do kraja ove nedjelje trebalo da bude postignut dogovor između Virtusa i Đorđevića. Nakon toga će legendarni srpski košarkaš potpisati dvogodišnji ugovor, a njegov povratak u Bolonju biće jedna od najvažnijih vijesti u evropskoj košarci.

Đorđević je od 2019. do 2021. godine bio trener Virtusa, a u tom periodu je uspio da osvoji FIBA Ligu šampiona i šampionsku titulu u Italiji. Zbog toga je navijačima Virtusa u lijepom sjećanju, iako je tokom igračkih dana bio član gradskog rivala Fortituda. Đorđević je u Italiji igrao još i za Skavolini, dok je u Olimpiji iz Milana imao dva igračka i jedan trenerski mandat.

Pored trofeja sa Virtusom, Saša Đorđević kao trener ima šampionsku titulu sa Fenerbahčeom u Turskoj, Kup Grčke sa Panatinaikosom i Kup Njemačke sa Bajernom. Kao selektor Srbije osvojio je srebrne medalje na Olimpijskim igrama, Mundobasketu i Evropskom prvenstvu, dok je kao selektor Kine osvojio bronzu na Azijskim igrama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Đorđević Virtus Bolonja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC