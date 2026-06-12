Saša Đorđević se vraća u Evroligu: Biće trener tima kojem je donio evropsku titulu

LegendarniSaša Đorđević će u narednim danima postati novi trener Virtusa iz Bolonje, sa kojim je osvojio FIBA Ligu šampiona u prvom mandatu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pojavile su se glasine da će Saša Đorđević biti trener kluba koji Luka Dončić i Doni Nelson osnivaju u Rimu, zatim su mediji legendarnog Srbina selili u Tursku, ali izgleda da će on naredne sezone sjediti na klupi koju dobro poznaje. Kako sada stvari stoje, Saša Đorđević se vraća na klupu Virtusa sa kojim je već imao uspjehe prije nekoliko godina.

Iz Italije je stigla vijest da bi do kraja ove nedjelje trebalo da bude postignut dogovor između Virtusa i Đorđevića. Nakon toga će legendarni srpski košarkaš potpisati dvogodišnji ugovor, a njegov povratak u Bolonju biće jedna od najvažnijih vijesti u evropskoj košarci.

Đorđević je od 2019. do 2021. godine bio trener Virtusa, a u tom periodu je uspio da osvoji FIBA Ligu šampiona i šampionsku titulu u Italiji. Zbog toga je navijačima Virtusa u lijepom sjećanju, iako je tokom igračkih dana bio član gradskog rivala Fortituda. Đorđević je u Italiji igrao još i za Skavolini, dok je u Olimpiji iz Milana imao dva igračka i jedan trenerski mandat.

⚪️⚫️ Sasha Djordjevic is ready to accept Virtus Bologna’s offer, I'm told: the deal is reportedly a two-year contract.



The Serbian coach has been in talks with Bahcesehir for some time, but returning to Italy—and to Bologna, where he won the championship in 2021—is now his top…pic.twitter.com/ixdRydKt2B — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4)June 12, 2026

Pored trofeja sa Virtusom, Saša Đorđević kao trener ima šampionsku titulu sa Fenerbahčeom u Turskoj, Kup Grčke sa Panatinaikosom i Kup Njemačke sa Bajernom. Kao selektor Srbije osvojio je srebrne medalje na Olimpijskim igrama, Mundobasketu i Evropskom prvenstvu, dok je kao selektor Kine osvojio bronzu na Azijskim igrama.