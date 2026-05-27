Saša Đorđević i Luka Dončić prave novi klub: Mega projekat u Rimu, prave ga za NBA

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Saša Đorđević će biti trener novog kluba koji se stvara po mjeri NBA lige. Njegovo dovođenje je lično odobrio Luka Dončić.

Nova košarkaška sila rađa se u Evropi. Klub koji će se preseliti iz Kremone u Rim prema pisanju "Gazete delo sport" kupila je jedna američka grupa biznismena, a izgradnja tima počeće od Saše Đorđevića.

Pošto su od Kremone kupljene licence ekipa će odmah igrati Seriju A, a nekada legendarni reprezentativac i kasnije trener našeg nacionalnog tima biće prvi trener. Navodno je jedan od investitora u cijeli projekat i Luka Dončić koji je prema informacijama italijanskih medija lično odobrio dovođenje Đorđevića.

Klub se pravi za NBA

Glavna figura koja će voditi ovaj projekat biće Doni Nelson, nekada dugogodinji NBA asistent u Golden Stejtu Finiksu i Dalasu, godinama dio stručnog štaba u selekciji Litvanije, a kasnije godinama prvi operativac Dalas Maveriksa. Šuška se da je on uključen u projekat kao čovjek koji treba da poveže klub sa NBA Evropom, kojoj je Rim ključno tržište.

Nelson sa sobom iz Litvanije dovodi Rimantasa Kaukenasa koji će biti ključni čovjek u sastavljanju tima uz Sašu Đorđevića. Salvatore Tranoti koji je generalni menadžer reprezentacije Italije bi trebalo da se nađe u strukturama tima, a Điđi Datome će takođe dobiti funkciju u klubu. U sistemu će se naći i nekadašnji skaut dalasa Roberto Karmenati. 

Što se tiče hale tim bi trebalo da igra u "Palasport di viale Ticiano", a kasnije je plan da se tim preseli u "Ćentrale del Foro Italiko" kada se ta hala otvori u ljeto 2028. godine. Klub koji niče u Romi izgleda kao projekat ekskluzivno pravljen za NBA Evropu, ali vidjećemo šta će biti sa tim već u naredim danima. Na ljeto mora ekipa da napravi sastav za takmičenje u Seriji A, sa kojim bi Saša Đorđević krenuo što prije da radi. 

