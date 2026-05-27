Spisak Maroka za Svjetsko prvenstvo: Hakimi i Dijaz predvode fudbalsku silu

Maroko je objavio spisak reprezentativaca za Svetsko prvenstvo 2026, sa ciljem da se vrati u polufinale.

Izvor: Abdel Majid BZIOUAT / AFP / Profimedia

Marokanci su saopštili spisak imena reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo 2026, na kojem žele da ponove veliki uspjeh iz Katara 2022, gde su igrali polufinale. Sigurno je da će imati dovoljno jak tim za to, predvođen maestralnim bekom Pari Sen Žermena i kapitenom Ašrafom Hakimijem.

Golmani: Jasin Bunu (Al-Hilal), Munir El Kajui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)

Defanzivci: Nusair Mazraui (Mančester junajted), Anas Salah-Eddin (PSV Ajndhoven), Jusuf Belamari (Al Ahli), Ašraf Hakimi (PSŽ), Zakaria El Vahdi (Genk), Naif Aguerd (Marsej), Čadi Rijad (Kristal Palas), Reduan Halhal (Mehelen), Isa Diop (Fulam)

Vezni igrači: Samir El Murobet (Strazbur), Ajjub Buadi (Lil), Nil El-Ajnaui (Roma), Sofjan Amrabat (Real Betis) Azedin Unahi (Đirona), Bilal El Kanus (Štutgart), Ismail Saibari (PSV)

Napadači: Abdesamad Ezalzuli (Real Betis), Čemsdin Talbi (Sanderlend), Sufjan Rahimi (Al Ain), Ajub El Kabi (Olimpijakos), Brahim Dijaz (Real Madrid), Gesim Jasin (Strazbur), Ajube Amaimuni-Ečgoujabe (Ajntraht Frankfurt)

Selektor Mohamed Vahbi (49), imenovan u martu, sastavio je nacionalni tim uglavnom od igrača koji igraju u Evropi i koji su iznijeli i plasman među četiri na SP 2022. koji su nedavno u finalu Kupa Afrike kod kuće izgubili pa penale protiv Senegala.

Zanimljivo je to da je selektor rođen u Belgiji, a da su petorica reprezentativaca rođeni u Španiji - među njima su upravo Hakimi i zvijezda Real Madrida i tragičar finala AKN Brahim Dijaz. Uz to, trojica igrača su u prethodnih devet mjeseci uz dozvolu svjetske "Kuće fudbala" (FIFA) promijenili fudbalsko državljanstvo i reprezentacije - defanzivac Fulama Isa Diop više nije Francuz, defanzivac PSV Ajndhovena Anas Salah-Edin više nije Holanđanin, a vezista Ajub Buadi takođe više neće igrati za Francusku, iako je prošao sve tamošnje mlade selekcije.

Tako "svježe" sastavljen tim igraće protiv Brazila 13. juna u Ist Raterfordu, protiv Škotske u Masačusetsu 20. juna i protiv Haitija 24. juna u Atlanti.

Četiri godine poslije istorijskog uspjeha i prvog nastupa afričke selekcije u polufinalu SP, Marokanci će imati niz iskusnih lidera, poput golmana Jasina Bunua, koji će nastupiti na svom trećem Mundijalu. Marokance je do polufinalu 2022. vodio Valid Regragui, ali se povukao poslije poraza u finalu Kupa Afrike, a njegovo mesto je preuzeo Vahbi, koji je U-20 selekciju Maroka vodio do titule prvaka svijeta u U-20 konkurenciji prošle godine.

Takođe, biće ovo i priprema Marokanaca za istorijsku 2030, kada će biti organizatori Svjetskog prvenstva zajedno sa Španijom i Portugalom, s tim da će po jedan meč biti odigran u Argentini, Paragvaju i u Urugvaju.

