Meč Real Madrida i Mančester sitija najzanimljiviji je u osmini finala Lige šampiona.
20' - GOL, Valverde, 1:0!
Mogao je Mančester siti prvi da zatrese mrežu, ali kada se to već nije desilo... Lopta koju je Kurtoa poslao na protivničku polovinu idealno je pogodila Valverdea, koji je nadmudrio O'Rajlija, a kada je Urugvajac sebi dao perfektan for šanse nije imao ni Donaruma. Valverde je obišao golmana Sitija i zatim iz veoma teškog ugla pogodio prazan gol. Spektakularna akcija Reala za prekid perioda u kojem je Siti preuzimao kontrolu.
10' - Strašan tempo!
Još nismo vidjeli zicer, ali su obje ekipe imale nekoliko dobrih prilika za postizanje golova. Igra se u izuzetnom ritmu, kao što smo i očekivali od ovih timova.
1' - Počinjemo!
Pratimo meč Real Madrida i Mančester sitija, najzanimljiviji par u ovoj fazi Lige šampiona.
Igrali u ligaškom dijelu!
Fudbaleri Real Madrida i Mančester sitija sastaju se drugi put ove sezone, pošto su jedan meč odigrali u ligaškom dijelu prije nekoliko mjeseci. Real Madrid je u šestom kolu Lige šampiona dočekao Mančester siti, a Englezi su odnijeli bodove iz Španije - bilo je 2:1 za tim Pepa Gvardiole. Golove za goste postigli su O'Rajli u 35. minutu i Holand sa penala u 43. minutu, a Rodrigo je prije toga, u 28. minutu, donio prednost Madriđanima.
Svi parovi osmine finala!
Pet mečeva je odigrano, tri još čekamo. Ovako stoje stvari:
Utorak
18.45 Galatasaraj - Liverpul 1:0
21.00 Atalanta - Bajern 1:6
21.00 Atletiko - Totenhem 5:2
21.00 Njukasl - Barselona 1:1
Srijeda
18.45 Bajer - Arsenal 1:1
21.00 Bode/Glimt - Sporting
21.00 Pari Sen Žermen - Čelsi
21.00 Real Madrid - Mančester siti
Arsenal se izvukao!
Iako su odigrali ispod svih očekivanja, fudbaleri Arsenala ostali neporaženi na gostovanju Bajer Leverkuzenu (1:1) u prvom meču današnjeg programa Lige šampiona.
Gvardiola u Madridu!
Španski trener Pep Gvardiola samo je protiv tri tima vodio utakmice više puta nego protiv Real Madrida. Preko 30 puta odmjerio je snage sa Arsenalom, Čelsijem i Mančester junajtedom, a čak 28 puta rival mu je bio Real iz Madrida, tim protiv kojeg je odigrao 21 meč u bogatoj igračkoj karijeri.
Kao trener, Pep Gvardiola ima skor od 14 pobjeda, šest remija i osam poraza. Kao igrač, Gvardiola je osam puta pobijedio Real, sedam puta remizirao i šest puta izgubio od Madriđana. Ukupno gledano, Gvardiola je veoma uspješan kada su mečevi protiv njegovog najvećeg rivala u pitanju.
SASTAVI!
Real Madrid: Kurtoa - Aleksander-Arnold, Ridiger, Hujsen, Mendi - Valverde, Guler, Čuameni, Pitarč - Dijaz, Vinisijus Žunior.
Mančester siti: Donaruma - Husanov, Dijas, Guej, O'Rajli - Rodri, Silva - Savinjo, Semenjo, Doku - Haland
Dobro veče!
Fudbaleri Real Madrida i Mančester sitija igraće najzanimljiviji dvomeč u osmini finala Lige šampiona. Dva tima koja planiraju da osvoje ovo takmičenje prvo će odmjeriti snage u Madridu, a zatim sljedeće sedmice u Mančesteru.