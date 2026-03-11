Mogao je Mančester siti prvi da zatrese mrežu, ali kada se to već nije desilo... Lopta koju je Kurtoa poslao na protivničku polovinu idealno je pogodila Valverdea, koji je nadmudrio O'Rajlija, a kada je Urugvajac sebi dao perfektan for šanse nije imao ni Donaruma. Valverde je obišao golmana Sitija i zatim iz veoma teškog ugla pogodio prazan gol. Spektakularna akcija Reala za prekid perioda u kojem je Siti preuzimao kontrolu.

Još nismo vidjeli zicer, ali su obje ekipe imale nekoliko dobrih prilika za postizanje golova. Igra se u izuzetnom ritmu, kao što smo i očekivali od ovih timova.

Fudbaleri Real Madrida i Mančester sitija sastaju se drugi put ove sezone, pošto su jedan meč odigrali u ligaškom dijelu prije nekoliko mjeseci. Real Madrid je u šestom kolu Lige šampiona dočekao Mančester siti, a Englezi su odnijeli bodove iz Španije - bilo je 2:1 za tim Pepa Gvardiole. Golove za goste postigli su O'Rajli u 35. minutu i Holand sa penala u 43. minutu, a Rodrigo je prije toga, u 28. minutu, donio prednost Madriđanima.

Iako su odigrali ispod svih očekivanja, fudbaleri Arsenala ostali neporaženi na gostovanju Bajer Leverkuzenu (1:1) u prvom meču današnjeg programa Lige šampiona.

Gvardiola u Madridu!

Španski trener Pep Gvardiola samo je protiv tri tima vodio utakmice više puta nego protiv Real Madrida. Preko 30 puta odmjerio je snage sa Arsenalom, Čelsijem i Mančester junajtedom, a čak 28 puta rival mu je bio Real iz Madrida, tim protiv kojeg je odigrao 21 meč u bogatoj igračkoj karijeri.

Kao trener, Pep Gvardiola ima skor od 14 pobjeda, šest remija i osam poraza. Kao igrač, Gvardiola je osam puta pobijedio Real, sedam puta remizirao i šest puta izgubio od Madriđana. Ukupno gledano, Gvardiola je veoma uspješan kada su mečevi protiv njegovog najvećeg rivala u pitanju.