Valančijunas pojeo Motlija za doručak: Prvi centar Zvezde se obrukao na debiju

Centar Crvene zvezde Džonatan Motli odigrao je meč za zaborav protiv Žalgirisa.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Centar Crvene zvezde Džonatan Motli imao je košmarno veče u Areni. Za nešto više od 14 minuta na terenu, postigao je dva poena i imao indeks korisnosti -13. Napravio je pet faulova, od čega četiri u napadu, jedan je bio u finišu kada se lomila utakmica. Na sve to izgubio je šest lopti.

U duelu sa Jonasom Valančijunasom nije mogao ništa, Litvanac je radio šta je htio, a Motli je ušao u loš ritam na startu meča i nije uspio psihički da se vrati.

Jasno je da malo ko Valančijunasu može da parira gabaritom, ali ove večeri je to izgledalo kao borba mačke i miša. Moraće Motli nekako da povrati samopouzdanje, pošto je za njega namijenjeno mjesto prvog centra u Zvezdi. Izundu je izgledao nešto bolje u duelu sa Jonasom, dok je Navaro i Odželeja koristio na petici, koji je defanzivno ostavio najbolji utisak.

Svima je bilo jasno da to nije onaj Motli iz Fenera, ali za jednog profesionalnog košarkaša sa iskustvom kakvo on ima, ovakav učinak je katastrofalan... Sa njim na terenu Zvezda je imala -13 rezultat, što je najnegativnija "plus-minus" statistika u ekipi.