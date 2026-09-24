Ibon Navaro: "Motli je najtužniji što je ovako igrao"

Nakon otvaranja sezone u Evroligi protiv Žalgirisa trener Crvene zvezde Ibon Navaro je istakao da njegov tim mora da igra mnogo koncentrisanije i da mora da nađe balans. Dotakao se i povrede Boldvina, loše igre centara i male minutaže Dobrića.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Košarkaši Crvene zvezde su u prvom kolu Evrolige dočekali Žalgiris i u neizvjesnoj utakmici na kraju su upisali prvi poraz u sezoni. Na konferenciji za medije Ibon Navaro je istakao da njegov tim u nastavku sezone mora da igra mnogo koncentrisanije.

"Sigurno da nismo igrali najbolju košarku. Mislim da smo loše ušli u treću četvrtinu energetski i sa koncentracijom. Nismo kontrolisali defanzivu. Mislim da su oni imali više energije, sigurnosti, kontrolisali su najstresnije momente. Mučili smo se da poentiramo u reketu."

Kada su ga pitali da li smatra da je ovo najgori meč Džonatana Motlija koji smo gledali rekao je: "Da", pa nastavio:

"Boldvin je imao problema sa leđima, nadamo se da će se vratii uskoro. Ne mogu ništa da kažem za Motlija, nije lako igrati košarku sa četiri ofanzivna faula. Znali smo da to može da se desi. Moramo da analiziramo, da mu pomognemo. Svi mogu da imaju loš dan. Imaće nas da mu pomognemo da ima bolji meč".

Govoreći o Semiju Odželeju na poziciji centra, trener je podsjetio da je Zvezda sa njim imala najbolju odbranu, ali da je sada igrao protiv jednog od najboljih centara u Evroligi.

„Bio je tu ove sezone, najbolju odbranu je igrala Zvezda sa Semijem na petici. Znate to bolje nego ja. Ali morali smo to da uradimo jer smo imali probleme sa drugim igračima. Semi je dobar u odbrani, ali sada je imao Top 3 ili Top 2 centra u Evroligi. Odgovor tima nije bio loš u situaciji u kojoj se do sada nismo nalazili.“

Navarro je priznao da je očekivao više, ali je naglasio da je ovo prvi meč u novom sistemu.

„Potpuno se slažem, ali ovo je prvi meč u novom sistemu. Ništa ne možemo sa očekivanjima, to ne kontrolišemo. Mi smo tim koji želi daleko, ali ne možemo da se kažnjavamo. Znamo gdje želimo da idemo i uradićemo to. Ali ako žurite, morate da pravite greške da biste učili".

Kada je riječ o maloj minutazi Ognjena Dobrića, trener je objasnio da je problem bio u velikom broju posjeda i izgubljenih lopti.„Poštujem tvoje mišljenje o Dobriću. Problem je što smo bili na preko 73 posjeda po meču, a sada smo imali previše izgubljenih lopti. Ako ovaj tim ima preko 74 posjeda, ne možemo da imamo 35...“

Ipak, našao je i neke pozitivne strane.

"Nažalost dali smo 6-7 puta koša bez asistencije, ali smo 21 put asistirali. U drugom poluvremenu smo popravili probleme sa ofanzivnim skokom Žalgirisa. I bolje smo kontrolisali izgubljene lopte u drugom dijelu, ali uz manji broj posjeda što nismo htjeli. Moramo mnogo bolje da kontrolišemo meč. Moramo da nađemo balans.“

Na kraju je govorio o kombinaciji bekova i potrebi da visoki igrači bolje drže odbranu.

"U trećoj četvrtini dobru odbranu je igrao Džared Batler. Moramo da nađemo balans, ali je problem što naši visoki igrači imaju odgovornost da drže odbranu, a danas nisu to sjajno uradili. Kada nam daju to, naći ćemo balans odbrane i napada. Moraju igrači da nađu način da igraju sa energijom, ali i sa glavom. Neće se to desiti samo jer smo im to tražili. Moramo da radimo i naučimo ih da to rade.“

(MONDO)