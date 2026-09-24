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Novak Đoković pjeva sa Delijama u Areni: Obukao posebnu majicu i poveo oca Srđana na meč Zvezde

Novak Đoković pjeva sa Delijama u Areni: Obukao posebnu majicu i poveo oca Srđana na meč Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novak Đoković pojavio se u Beogradskoj areni i gledaće meč između Crvene zvezde i Žalgirisa.

Novak Đoković gleda Crvenu zvezdu i Žalgiris Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda počinje Evroligašku sezonu protiv Žalgirisa u Beogradskoj areni. Imaće veliku podršku od najvećeg svih vremena - Novaka Đokovića. Srpski teniser došao je u dvoranu da pruži podršku voljenom klubu. Kamere su ga snimile kako pjeva sa "Delijama" u posebnoj majici.

Nole je trenutno u srpskoj prestonici i tu trenira i sprema se za turnir u Pekingu na kom će učestvovati. Jasno je da nije želio da ode u Kinu prije nego što odgleda utakmicu kluba za koji navija, pa je došao u Arenu.

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Novak Đoković i Srđan Đoković na utakmici Zvezda Žalgiris u Evroligi u Beogradskoj areni
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Uz Novaka je i njegov otac Srđan, a srpski teniser je došao sa majicom na kojoj su košarkaši Zvezde.

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK Žalgiris Evroliga Novak Đoković

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