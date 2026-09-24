Crvena zvezda dočekuje Žalgiris u prvom kolu Evrolige

Izvor: MN PRESS, Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Crvena zvezda počinje sezonu u Evroligi! Tim Ibona Navara u Beogradskoj areni dočekuje Žalgiris u meču koji je na programu u četvrtak u 20 sati. Crveno-bijeli imaju ulogu favorita u ovom susretu, kao domaći tim, ali je jasno da je pred ekipama jedan težak duel, a sve ukazuje na to da bi ovo mogao biti i derbi prvog kola.

Žalgiris važi za najpotcjenjeniji tim u Evroligi. Od ekipe iz Litvanije se nikad ne očekuje mnogo, nema reputaciju Real Madrida i Barselone, pa je jasno da neprestano mora da se dokazuje. A sezona 2026/27 je prava prilika za to, pošto je utisak da Žalgiris nikad bolje nije izgledao! S druge strane i Crvena zvezda ima velike ambicije, za razliku od prethodnih sezona, u ovoj koja nas očekuje tim je imao veliki broj promjena i u stručnom štabu i na terenu, a sve to ukazuje na uzbudljivih 10 mjeseci.

Litvanski klub će voditi NBA zvijezda Jonas Valančijunas, koji je odlučio da epitet "zamjene Nikole Jokića" promijeni u "lider Žalgirisa". S druge strane, Zvezda je sačuvala okosnice tima na svim pozicijama i njima dodala neka od zvučnih imena u Evroligi. Prema tome, očekivanja su s pravom velika.

Šta očekujemo od Crvene zvezde?

Pobjeda se priželjkuje, a šta se očekuje? Tradicija nalaže veliku borbu i neizvjesne mečeve. Crvena zvezda možda ima i najbolji tim u modernoj istoriji, pa je red da to i dokaže. Već je jasno da će se velika borba voditi na centarskoj liniji. Iako će biti teško parirati gorostasu kao što je Jonas Valančijunas, i Zvezda ima šta da ponudi.

Vidi opis Navarov prvi veliki ispit: Zvezda protiv Žalgirisa u Evroligi, u Arenu stiže i Jonas Valančijunas Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: EPA/SEBASTIEN NOGIER Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: kk crvena zvezda Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Ebuka Izundu iza sebe ima sjajnu sezonu, sa 71,3 posto uspješnosti za dva poena, što ga je svrstalo na peto mjesto Evrolige. Uz to, bio je i četvrti ofanzivni igrač u skokovima, sa po 2,4 po meču. Ako tome dodamo i najzvučnije pojačanje kluba sa Malog Kalemegdana, a to je još jedan centar - Džonatan Motli - onda dobijamo zaista zanimljiv sastav Zvezde.

Osim toga, dobra partija se očekuje i od Džordana Nvore, koji iza sebe ima blistavu sezonu sa 17,1 poenom po meču, imao je i 4,5 skokova, 1,6 asistencija i 1,2 ukradene lopte po utakmici. Bio je šesti strelac Evrolige, ali problem kontinuiteta tokom utakmice i dalje postoji, pa je to ono što bi navijače crveno-bijelog tabora trebalo da brine.

Adut Zvezde bi mogao da bude i Čima Moneke, ali i Nik Vajler-Bab, koji je peti igrač u elitnom takmičenju po broju ukradenih lopti. Ujedno je i David Kramer pokazao sjajnu igru u pripremnoj sezoni, pa je utisak da Ibon Navaro ima slatke muke na startu Evrolige.

Kakav je međusobni skor Zvezde i Žalgirisa?

Od 2000. ova dva kluba su se 20 puta sastala u Evroligi, a Žalgiris ima veliku, veliku prednost naspram Zvezde. Litvanci vode čak 14:6. Ono što ne raduje, to je moderna istorija. Crvena zvezda nije mnogo puta slavila protiv neugodnih Litvanaca, a sjećanja jasno govore da je uvijek riječ o napetim i uzbudljivim susretima. Tradicionalno - ljubav među navijačima dva tima ne postoji, a vrlo slično je i između dva kluba.

Primjera radi, Zvezda je poslednji put pobedila Žalgiris prošle godine u četvrtom kolu Evrolige. E sad, trijumf bi se mogao prepisati šok terapiji Saše Obradovića, ali i domaćem terenu, a ispred svega i sjajnoj igri Džordana Nvore. Ako zađemo malo dublje, beogradski tim je na pobedu 2025. čekao tri godine... pošto je prethodni put slavio u 13. kolu elitnog takmičenja 2022. Ako Zvezda želi dobar zalet, ako želi da promijeni istoriju, ako želi da smanji ogromnu razliku u skoru ova dva tima - trijumf u Beogradskoj areni u prvom kolu Evrolige je prava prilika za to.

Šta je rekao Ibon Navaro?

Vidi opis Navarov prvi veliki ispit: Zvezda protiv Žalgirisa u Evroligi, u Arenu stiže i Jonas Valančijunas Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 8 / 8

Ono zbog čega se najviše strahuje je igra Jonasa Valančijunasa. Međutim, Ibon Navaro ne vidi problem u NBA zvezdi. "Imaju više takmičarskog ritma od nas, počeli su pripreme pre svih, već su odigrali dve zvanične utakmice i imaju više ritma od nas. Ipak, igramo kod kuće, mislim da na vrijeme radimo stvari koje su najvažnije. Bitno je da imamo energiju i da radimo stvari koje moramo da uradimo dobro", rekao je trener Zvezde.

Ipak, pitanje o Valančijunasu je nezaobilazno. "Žalgiris je ekipa koja igra veoma dobro timski. Na koga god da se fokusirate, na njega, na Slevu, na Tubelisa ili na Edvardsa, oni će igrati kao tim. Uprkos promjenama, zadržali su kostur ekipe, imaju istu filozofiju i imaju iste automatizme protiv svih defanzivnih rešenja. Moramo da igramo timski i da očekujemo da će i oni tako igrati."

Gdje gledati meč Crvena zvezda - Žalgiris?

Meč Crvene zvezde i Žalgirisa je na programu u 20 časova, a dešavanja sa meča možete pratiti u lajv tekstualnom prenosu uz MONDO i našeg izvještača sa lica mjesta ili na Areni Premium 1.