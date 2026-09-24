"Đoković je najbolji, ali nije najveći ikada": Riječi Matsa Vilandera ponovljaju kao papagaji

Njemački teniser Janik Hanfman se slaže sa Vilanderom, smatrajući Đokovića najboljim, ali Federera najvećim. U roku od nekoliko dana, dali su gotovo iste intervjue.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Mats Vilander nedavno je uzburkao javnost izjavom da je po njegovom mišljenju Novak Đoković najbolji teniser svih vremena, ali da je najveći ikada - Rodžer Federer. Nije baš jasno zbog čega postoji potreba da se te dvije kategorije odvoje, osim da bi se tu negdje "ugurao" Federer, ali čini se da je Vilander uspio u svojoj viziji jer ga je samo nekoliko dana kasnije - kopirao poznati njemački teniser Janik Hanfman.

Trenutno 54. na ATP listi, koji je godinama prisutan u samom svjetskom vrhu, analizirao je i presudio da Novak Đoković ipak nije učinio dovoljno da preskoči Rodžera Federera (?), iako je apsolutno sve na njegovoj strani - osim tog subjektivnog osjećaja i ličnih preferencija koje njegovi navijači pokušavaju da zamaskiraju.

Šta je rekao Janik Hanfman?

U razgovoru za njemački "Sports Ilustrejted", Hanfman je upitan da li Federera smatra najvećim igračem svih vremena i već na osnovu tog pitanja videlo se gdje će ići razgovor: "Najbolji teniser je Novak Đoković. Najveći teniser, i samim tim za mene najuticajniji teniser, svakako je Rodžer Federer. On je bio moj omiljeni igrač", rekao je Janik Hanfman.

"Ono što su nam njih trojica - Rodžer, Rafa i Novak - pružili kao inspiraciju je neverovatno. Za svakoga postoji nešto. Od svakog od njih možete nešto da preuzmete i da pronađete inspiraciju".

Zašto Federer, a ne Đoković?

"Jednom sam nedelju dana trenirao sa njim, ali mi je bio sjajan i prije toga. Njegov stil me je najviše impresionirao. Prepoznao sam sebe u njemu. Elegantnog, mirnog, staloženog i veoma konstantnog. Način na koji je igrao i kretao se bio je pravo uživanje. Zato sam uvijek navijao za njega", rekao je Hanfman o tome zašto navija za Federera, bez naročito temeljnog objašnjenja zašto je "veći" od Đokovića.

"Na početku karijere nisam igrao na ovom nivou. Zato nisam mogao iz prve ruke da doživim kako je bilo igrati protiv Rodžera Federera ili Novaka Đokovića; mogao sam da ih gledam samo na televiziji. Zato je poređenje teško. Uopšteno govoreći, rekao bih da se sport konstantno razvija. To možete da vidite u atletici i drugim sportovima. Igrači danas udaraju i serviraju brže".

Zbog toga je upitan i da li će Siner i Alkaraz uspjeti da ih preteknu: "Njih dvojica su kao vatra i led. To je sjajno jer su upravo ono što jesu. Alkaraz može da izvede svaki udarac, nevjerovatno je popularan i igra veoma atraktivan tenis. Siner impresionira svojom brutalnom mentalnom snagom i konstantnošću. Njegovi udarci su veoma brzi, a istovremeno konstantni. Igrao sam protiv obojice nekoliko puta. Protiv obojice je nevjerovatno teško igrati", naglasio je Hanfman ocijenivši da kod Alkaraza ima nešto više osjećaja da može da ga pobijedi.

Federer vs. Đoković

Novak Đoković je šest godina mlađi od Rodžera Federera i kada se pojavio na velikoj sceni, praktično je već Švajcarac bio taj koji je proglašen za najvećeg svih vremena (GOAT). U međuvremenu, Đoković je oborio većinu njegovih rekorda, tako da ima 24 grend slema (20 ima Federer), najduže je boravio na prvom mjestu ATP liste (428, u odnosu na 310), a ima i bolji međusobni skor sa njim (27:23).

Jedan od rijetkih koji je ostao je ukupan broj titula, gdje je doduše Federer drugoplasirani na vječnoj listi. Džimi Konors ima 109, Federer 103, a Đoković je na 101.