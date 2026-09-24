Šok na Evropskom prvenstvu, Finska izbacila Italiju!

Završeni su svi mečevi u četvrtfinalu Evropskog prvenstva, a jedno od najvećih iznenađenja napravila je Finska.
Nikola Grbić je saznao šta ga čeka na putu do odbrane zlata na Evropskom prvenstvu. Ostale su samo još četiri reprezentacije, one četiri najbolje i jednu od njih predvodi legendarni Srbin - Poljsku. Sada je sve jasno kada je u pitanju sama završnica šampionata, poznati su svi parovi i to poslije jedne od najvećih senzacija i pobjede Finske protiv Italije poslije pet setova (21:25, 28:26, 25:16, 20:25, 15:13).
Poljska će u polufinalu 25. septembra da igra protiv Slovenije. Poljaci su u utorak ubedljivo pobijedili Nijemce (3:0), dok su Slovenci danas uz malo problema slomili otpor Belgije (3:1 u setovima). A, druge dvije selekcije su Francuska i Finska.
Francuzi su bez problema dan ranije dobili Rumune (3:0), dok su Italijani šokirali sve u Torinu. Izgubili su u četvrtfinalu i to pred svojim navijačima. Reprezentacija koja je proglašena za prve favorite je doživjela šokantan poraz poslije pet setova i neverovatne drame. Italija je u petom setu vodila sa 12:10 i držala je sve u svojim rukama, ali se onda desilo čudo za pamćenje. Finci će igrati sa Francuzima takođe u subotu.
Finlandiya 8 son Dünya Şampiyonu ve Ev sahibi İtalya'yı 8000+ İtalyanın önünde eliyor— Vsever 2.0 (@Temmzvolley)September 23, 2026
ve sevinçler pic.twitter.com/V0fgqC0gwg