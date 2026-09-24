Šok na Evropskom prvenstvu, Finska izbacila Italiju!

Završeni su svi mečevi u četvrtfinalu Evropskog prvenstva, a jedno od najvećih iznenađenja napravila je Finska.

Izvor: LaPresse / Sipa USA / Profimedia

Nikola Grbić je saznao šta ga čeka na putu do odbrane zlata na Evropskom prvenstvu. Ostale su samo još četiri reprezentacije, one četiri najbolje i jednu od njih predvodi legendarni Srbin - Poljsku. Sada je sve jasno kada je u pitanju sama završnica šampionata, poznati su svi parovi i to poslije jedne od najvećih senzacija i pobjede Finske protiv Italije poslije pet setova (21:25, 28:26, 25:16, 20:25, 15:13).

Poljska će u polufinalu 25. septembra da igra protiv Slovenije. Poljaci su u utorak ubedljivo pobijedili Nijemce (3:0), dok su Slovenci danas uz malo problema slomili otpor Belgije (3:1 u setovima). A, druge dvije selekcije su Francuska i Finska.

Francuzi su bez problema dan ranije dobili Rumune (3:0), dok su Italijani šokirali sve u Torinu. Izgubili su u četvrtfinalu i to pred svojim navijačima. Reprezentacija koja je proglašena za prve favorite je doživjela šokantan poraz poslije pet setova i neverovatne drame. Italija je u petom setu vodila sa 12:10 i držala je sve u svojim rukama, ali se onda desilo čudo za pamćenje. Finci će igrati sa Francuzima takođe u subotu.