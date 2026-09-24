logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šok na Evropskom prvenstvu, Finska izbacila Italiju!

Šok na Evropskom prvenstvu, Finska izbacila Italiju!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Završeni su svi mečevi u četvrtfinalu Evropskog prvenstva, a jedno od najvećih iznenađenja napravila je Finska.

Finska izbacila Italiju na Evropskom prvenstvu Izvor: LaPresse / Sipa USA / Profimedia

Nikola Grbić je saznao šta ga čeka na putu do odbrane zlata na Evropskom prvenstvu. Ostale su samo još četiri reprezentacije, one četiri najbolje i jednu od njih predvodi legendarni Srbin - Poljsku. Sada je sve jasno kada je u pitanju sama završnica šampionata, poznati su svi parovi i to poslije jedne od najvećih senzacija i pobjede Finske protiv Italije poslije pet setova (21:25, 28:26, 25:16, 20:25, 15:13).

Poljska će u polufinalu 25. septembra da igra protiv Slovenije. Poljaci su u utorak ubedljivo pobijedili Nijemce (3:0), dok su Slovenci danas uz malo problema slomili otpor Belgije (3:1 u setovima). A, druge dvije selekcije su Francuska i Finska.

Francuzi su bez problema dan ranije dobili Rumune (3:0), dok su Italijani šokirali sve u Torinu. Izgubili su u četvrtfinalu i to pred svojim navijačima. Reprezentacija koja je proglašena za prve favorite je doživjela šokantan poraz poslije pet setova i neverovatne drame. Italija je u petom setu vodila sa 12:10 i držala je sve u svojim rukama, ali se onda desilo čudo za pamćenje. Finci će igrati sa Francuzima takođe u subotu.

Tagovi

Odbojka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC