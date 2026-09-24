Greg Popovič oženio ženu svog pomoćnika: Cijela Amerika u šoku zbog ove svadbe

Greg Popovič, legendarni trener, oženio je bivšu ženu svog pomoćnika. Saznajte više o ovoj neočekivanoj svadbi.

Izvor: Eric Gay/AP

Jedan od najboljih košarkaških trenera svih vremena Greg Popovič (77) odlučio je da se oženi pod "stare dane". Prema pisanju američkih medija, Popovič je oženio Meri Bart Budenholcer, inače bivšu ženu trenera Majka Budenholcera - njegovog dugogodišnjeg pomoćnika u San Antoniju.

Svadba je održana 16. septembra u Teksasu, uz mali broj gostiju, a nije poznato koliko dugo su njih dvoje bili u vezi. Kako se navodi, viđeni su zajedno na jednoj utakmici prošle sezone, ali tada niko nije mogao ni da pretpostavi da se sprema svadba.

Njih dvoje se poznaju naravno godinama, pošto je Majk Budenholcer godinama bio asistent Grega Popoviča. Preciznije, bilo je to od 1996. do 2013. godine, poslije čega je samostalno vodio Atlantu, Milvoki i Finiks. Četiri puta je osvajao prsten sa Spursima kao pomoćnik, a onda i jednom kao glavni trener 2021. godine, u Milvokiju.

Budenholcer se razveo od supruge 2016. godine, dok je Gregu Popoviču 2018. godine preminula supruga Erin. Očigledno je da se u međuvremenu razvila romansa, dok je i Majk Budenholcer sada u srećnoj vezi.

Greg Popovič u penziji poslije moždanog udara

Zbog jačeg moždanog udara koji je Greg Popovič doživeo 2024. godine, povukao se sa klupe San Antonio Spursa po završetku sezone 2024/25. Osvojio je pet šampionskih titula sa Spursima i ima najviše pobjeda u istoriji NBA lige (1.422), dok je takođe vodio i SAD do zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju.

On je inače srpskog porijekla koje je često i ponosno isticao: "Odakle sam? Hm. Znaš li ko je otpočeo Prvi svjetski rat? E, pa ja sam ti ludi Srbin!", rekao je jednom prilikom.