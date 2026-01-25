logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pojavio se snimak Grega Popoviča poslije šloga: Došao na utakmicu sa štakama

Pojavio se snimak Grega Popoviča poslije šloga: Došao na utakmicu sa štakama

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Greg Popovič snimljen je na utakmici San Antonija u Razvojnoj ligi sa štakama. Oporavlja se poslije šloga i ozbiljnih zdravstvenih problema...

Greg Popovič na štakama poslije šloga Izvor: Printscreen/X/BleacherReport

Greg Popovič (76) završio je karijeru. Po mnogima najbolji trener svih vremena preživio je moždani udar i nije mogao da se oporavi i vrati iz toga. Riješio je da stavi tačku na karijeru i rijetko kada se pojavljuje u javnosti. Pojavio se i na jednoj košarkaškoj utakmici.

Rijetko je dolazio na mečeve, sada je bio na meču filijale San Antonija i sve je iznenadio. Muči se, jedva hoda, koristi štake, ali je to i dalje čovek kome se dive svi. I mlađi i stariji. Uostalom, to su mu pokazali svi u hali.

Kada se veliki Greg pojavio na parketu i dok je šetao svi su krenuli da aplaudiraju i da mu pokažu koliko ga vole i poštuju. Mnogi su ustali, tako se pozdravlja legenda.

Poznat je po nadimku "Ludi Srbin", važi za jednog od najvećih ikada, ali je zdravlje problem. U aprilu prošle godine se onesvijestio u jednom restoranu, hitno su ga prebacili u bolnicu i već tada je moglo da se nasluti šta će da uslijedi.

Popovič se oprostio u društvu svojih legendarnih igrača Manua Đinobilija i Tima Dankana sa kojima je osvajao titule, ukupno je uzeo pet pehara u najjačoj ligi na svijetu, a ima skor od 1390 pobjeda i 824 poraza.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Greg Popovič košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC