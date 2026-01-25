Pojavio se snimak Grega Popoviča poslije šloga: Došao na utakmicu sa štakama

Greg Popovič snimljen je na utakmici San Antonija u Razvojnoj ligi sa štakama. Oporavlja se poslije šloga i ozbiljnih zdravstvenih problema...

Greg Popovič (76) završio je karijeru. Po mnogima najbolji trener svih vremena preživio je moždani udar i nije mogao da se oporavi i vrati iz toga. Riješio je da stavi tačku na karijeru i rijetko kada se pojavljuje u javnosti. Pojavio se i na jednoj košarkaškoj utakmici.

Rijetko je dolazio na mečeve, sada je bio na meču filijale San Antonija i sve je iznenadio. Muči se, jedva hoda, koristi štake, ali je to i dalje čovek kome se dive svi. I mlađi i stariji. Uostalom, to su mu pokazali svi u hali.

Kada se veliki Greg pojavio na parketu i dok je šetao svi su krenuli da aplaudiraju i da mu pokažu koliko ga vole i poštuju. Mnogi su ustali, tako se pozdravlja legenda.

Poznat je po nadimku "Ludi Srbin", važi za jednog od najvećih ikada, ali je zdravlje problem. U aprilu prošle godine se onesvijestio u jednom restoranu, hitno su ga prebacili u bolnicu i već tada je moglo da se nasluti šta će da uslijedi.

Popovič se oprostio u društvu svojih legendarnih igrača Manua Đinobilija i Tima Dankana sa kojima je osvajao titule, ukupno je uzeo pet pehara u najjačoj ligi na svijetu, a ima skor od 1390 pobjeda i 824 poraza.

