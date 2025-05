Greg Popovič doveo Bobana u San Antonio, pa ga jedva otjerao!

Doveo je Greg Popovič u NBA Bobana Marjanovića, pa je morao da ga ubjeđuje da ide u drugu ekipu.

Izvor: Lisa Blumenfeld / Getty images / Profimedia

Malo koga je Greg Popovič tokom trenerske karijere volio kao Bobana Marjanovića. On ga je 2015. godine nakon dominacije u Evroligi u dresu Crvene zvezde doveo u NBA, a poslije samo godinu dana ga je bukvalno jedva otjerao iz tima. I to samo zato što mu je bio izuzetno prirastao za srce.

Nakon fantastičnih igara u dresu crveno-bijelih mogao je da bira gde će Marjanović, ali se odlučio da prihvatio 1.200.000 dolara vrijednu ponudu San Antonija. Igrao je uglavnom u razvojnoj ligi te sezone, mada je upisao i 54 meča u NBA uz 5,5 poena i 3,6 skokova po utakmici.

Njegove igre su se najviše svidjele upravi Detroit Pistonsa i kada su mu ponudili trogodišnju saradnju vrijednu 21.000.000 dolara jedva je Greg Popovič uspio da objasni Marjanoviću da mora da prihvati mnogo, mnogo bolju ponudu Pistonsa. Jedva ga je ubijedio, zajedno sa Miškom Ražnatovićem.

"Išli smo u Evropu po njega i on je osjećao neku vrstu lojalnosti prema nama. Nekako smo mu objasnili da lojalnost ne treba da ide toliko daleko i da prije svega treba da razmišlja o svojoj porodici. On je inteligentna osoba, nije idiot. Ali i agent je morao da priča sa njim. Ne sjećam se sada da li ga je još neko tada nagovarao da prihvati ponudu… Ali brzo je razumio i shvatio da je to logičan potez za njega. On je jedan od najboljih momaka koje sam upoznao u karijeri. Jedinstven tip. Pažljiv, prijatan i uvijek dobro raspoložen. Mnogo je bolji igrač nego što vi svi mislite! Ne može biti veći profesionalac i bolji saigrač od njega. Uvijek ćemo biti tu za njega", ispričao je jednom prilikom Greg Popovič kada su ga pitali za Bobana.

"Boban? Sebičnjak!"

Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Bilo je naravno smijeha kada su njih dvojica sarađivali, pa je na meču protiv Majami Hita za 13 i po minuta na terenu srpski centar ima 19 poena. Igrao je sa Timom Dankanom, uputio je 12 šuteva ka košu, a Greg je imao zanimljiv komentar na to. "On je jedan od najsebičnijih igrača koje sam vidio. Šutira svaki put kada dobije loptu! Nevjerovatno! Treba da se sutra izvini saigračima jer je toliko pohlepan. Sve radi samo da bi vidio svoje ime u novinama", rekao je Popovič uz osmijeh.

Šta se kasnije desilo sa Bobanom Marjanovićem?

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Postao je omiljen širom NBA i zaradio je preko 55.000.000 dolara od košarke samo u Americi. U Detrotiu je ostao godinu i po dana, pa je trejdovan u Kliprse, gdje je završio sezonu. Prešao je u Filaldelfiju gdje je bio vrlo kratko, a onda je u Dalasu bio tri godine. Poslije toga je trejdovan u Hjuston gdje se zadržao još dvije sezone. Nakon toga je kratko igrao za Fenerbahče, a sada je u Kini.