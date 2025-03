"Umjesto da ode, okrenuo se i radio sa mnom!" Cijeli San Antonio napao Marjanovića zbog Dankana!

Boban Marjanović je ispričao jednu zanimljivu situaciju iz perioda karijere kada je igrao sa Timom Dankanom u San Antonio Sparsima.

Igrao je Boban Marjanović sa mnogo vrhunskih igrača igrao je tokom duge karijere u Evropi, Americi i Aziji, ali malo je boljih od Tima Dankana. Kada se poslije potpune dominacije u Crvenoj zvezdi otisnuo u NBA, potpisao je za San Antonio Sparse i tu dijelio teren sa Timom Dankanom. Jednu situaciju sa njim je posebno zapamtio.

Džin iz Boljevca je tokom karijere u San Antoniju često bio van tima, pošto je odigrao 54 meča, a u jednom momentu kada je čekao da uđe u sastav ekipe Grega Popoviča Tim Dankan je uradio nešto što nikada neće zaboraviti.

"Mislim da smo bili u San Francisku i nisam igrao dvije utakmice. Ostao sam poslije treninga da dodatno radim i dok sam šutirao kada su svi iz stručnog štaba, osam do deset ljudi, otišli iz hale, vidio me je Tim Dankan koji je trebalo da igra naredni meč. Umjesto da ode, okrenuo se i vratio se da radi sa mnom. Nije rekao ništa, samo se vratio i onda je za njim došao kompletan stručni štab. Vikali su na mene i govorili: 'Šta to radiš? Sad nas tjera da radimo dodatno!' Tim je bio nevjerovatan. Čak je Toni Parker pomenuo ovu priču tokom ceremonije povlačenja dresa", rekao je Boban Marjanović.

Kako je prošla NBA karijera Bobana Marjanovića?

Nakon što je u sezoni 2014/15 bio ubjedljivo najdominantniji košarkaš u Evroligi, Marjanović se zaputio u Ameriku. Ispostaviće se da će tu biti epizodista, ali je uspio da potraje u najjačoj ligi svijeta gotovo cijelu deceniju. U San Antoniju je proveo jednu sezonu i prosječno je igrao 9,4 minuta i imao 5,5 poena po meču.

Zatim je potpisao trogodoišnji ugovor sa Detroitom, ali je tu ostao godinu i po prije prelaska u Los Anđeles Kliperse. Tu je ostao godinu dana, pa je bio pola godine u Filadelfiji prije odlaska u Dalas. U Mavsima je bio tri sezone, pa u Hjustonu dvie i onda se vratio u Evropu. Nakon kratkog boravka u Fenerbahčeu potpisao je ugovor u Kini.

