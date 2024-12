"Svaka čast pjesmi, ali ništa bez Luke": Boban Marjanović otkrio šta sluša Dončić, ali i svi u NBA zbog njega

Boban Marjanović se dotakao omiljenih pjesama reprezentativca Slovenije.

Luka Dončić obožava srpske pjesme i u to smo se uvjerili više puta, kako na zagrijavanju, tako i poslije mečeva u svlačionici, ali i u spotu za Džordan patike. Tako je u središte javnosti stigla i pjesma Vere Matović Miki Milane. Tim povodom, igrač Fenera Boban Marjanović konstatovao je da hit srpske pjevačice sigurno ne bi bio toliko popularan da nije bilo reprezentativca Slovenije.

Na pitanje da li je bivši NBA igrač taj koji je Dončića navukao na 'dvojku' Marjanović je rekao: "Ne, bre. On je mene navukao na 'Miki Milane'. Ja tu pjesmu nisam čuo prije toga, on je mene navukao na dosta pjesama. Ja nisam znao neke pjesme dok nisam počeo da se družim sa njim. 'Miki Milane', svaka čast toj pjesmi, ali mislim da ne bi postala toliki hit da je on nije toliko kačio", ispričao je Marjanović u Jaomile podkastu.

Ispričao je bivši igrač Dalasa koje još pjesme sluša Dončić: "Slavija i Miki Milane i mislim da je bila neka od Goge Sekulić sa rednim brojem sedam, neka pjesma. Miki Milane je postala zastupljenija, sada je u reklami i za Džordan, stalno se vrti i kod nas. Ne znam da li bi postala toliko poznata da je Luka nije promovisao stalno, slušali smo je i u hali na zagrijavanju i u trenažnom centru, čak su i Amerikanci počeli da je pjevaju."

Boban Marjanović je ovog ljeta stigao u Fenerbahče i tako postao saigrač Marka Gudurića. Centar rođen u Boljevcu prosječno bilježi 11,2 poena i 5,2 skoka u domaćem šampionatu, dok u Evroligi ima nešto skromniju minutažu, a i doprinos - 4,8 poena i 3,6 skokova. Fener trenutno zauzima drugu poziciju na tabeli kontinentalnog takmičenja sa devet pobjeda i tri poraza.