Anonimus napravio haos u Denver Nagetsima: Zbog koledža postao ljubimac, a onda su počeli otkazi

Čitava sezona Denver Nagetsa pod znakom pitanja je zbog sukoba Kelvina Buta i Majkla Melouna, a razlog je Džejlen Piket, saigrač Nikole Jokića.

Denver Nagetsi su već danima glavna vijest NBA lige - Nikola Jokić je ispisao istoriju tripl-dabl prosjekom u sezoni i bori se za MVP nagradu, tim iz Kolorada želi što bolje mjesto pred plej-of, a u doigravanje će sa novim trenerom. Nakon šokantne odluke da otpuste generalnog menadžera Kelvina Buta i trenera Majkla Melouna samo tri utakmice prije kraja ligaškog dijela.

Sa svih strana su počele da cure povjerljive informacije o krizi unutar Denver Nagetsa. Pojedini novinari optužuju Buta i Melouna da nisu razgovarali i da su jedan drugom radili iza leđa, dok porodica Stena Krenkea nije htjela ni da razmatra ko je krivac za to - otpustili su obojicu i to javili Nikoli Jokiću koji je mogao samo da slegne ramenima.

Kao jedan od glavnih razloga za sukob Kelvina Buta i Majkla Melouna navodi se uloga koju je u timu imao Džejlen Piket (25). Američki košarkaš kod bivšeg trenera igrao je tek povremeno, iako je nekadašnji generalni menadžer tima imao plan da on bude jedan od važnijih igrača. To se nije desilo tokom njegovog mandata, ali bi možda moglo u budućnosti.

Košarkaš Denvera Džejlen Piket. Bivši trener Denvera Majkl Meloun i košarkaš Džejlen Piket.

Zašto je Kelvin But htio Džejlena Piketa u Denveru?

Posljednjih nekoliko dana mnogo se priča o Džejlenu Piketu koji igra svoju drugu sezonu u NBA ligi. On je stigao u Denver nakon što ga je u NBA ligu draftovala Indijana, za koju nikada nije zaigrao. Informacije iz SAD govore da je Kelvin But pripremao teren za dolazak Piketa, kojeg je vidio kao najbolje rješenje za ulogu rezervnog plejmejkera tima iz Kolorada.

Bivši trener Denvera Majkl Meloun i košarkaš Džejlen Piket.

Razlog za to bi mogle da budu lične simpatije ili igrački kvaliteti koje je but prepoznao kod Piketa, ali... Postoji teorija i da je Kelvin But bio "slab" na Džejlena Piketa jer dolazi sa koledža koji je svojevremeno i on pohađao. Kelvin But je od 1995. do 1999. godine pohađao Pen Stejt, koledž u saveznoj državi Pensilvanija, a sličan put imao je i Džejlen Piket.

Košarkaš Denver Nagetsa prvo je išao na koledž Sijena, ali se nakon tri godine preselio na Pen Stejt gdje je završio školovanje. Za Sijenu je odigrao 76 mečeva i prosječno postizao 15 poena po utakmici, dok je na Pen Stejtu imao prosjek od 15,6 poena na 67 utakmica - u posljednjoj sezoni brojke su mu bile posebno dobre jer je na 36 meča bilježio 17,9 poena, 7,3 skokova i 6,7 asistencija.

Šta je Džejlen Piket donio Denveru?

Navodno, donio je haos. Upravo je Džejlen Piket bio tačka na kojoj su pukli odnosi generalnog menadžera Kelvina Buta i trenera Majkla Melouna koji je nakon deset godina dobio otkaz na svom radnom mjestu. Već na prvim treninzima Denvera pred prethodnu sezonu, Meloun je namejštao akcije tako da ogoli sve mane Piketa i pokaže čitavom timu kako uopšte ne cijeni igrača na čijem je dolasku insistirao But.

Košarkaš Denver Nagetsa Džejlen Piket.

Godinu dana kasnije Denver Nagetsi su doveli veterana Rasela Vestbruka koji je postao ljubimac Majkla Melouna. Iskusni košarkaš dobio je ulogu šestog igrača, odnosno lidera rezervne petorke Nagetsa i time "isekao" minutažu Piketa koji je trebalo da eksplodira tokom ove sezone.

Rasel Vestbruk je igrao promjenjivo, često bio i daleko ispod očekivanja, ali je Meloun za njega imao poseban tretman. Tek je u aprilu 2025. godine situacija dobila veliki obrt - Džejlen Piket je uspio da se izbori za startnu petorku na nekoliko mečeva, dok je Rasel Vestbruk pao u drugi plan. Piket je na to odgovorio prvim tripl-dabl učinkom u NBA, ali i poenterskim rekordom karijere nekoliko dana kasnije. Očekuje se da i u budućnosti ima značajniju ulogu u timu, što bi moglo da raduje bivšeg generalnog menadžera Kelvina Buta koji ga je angažovao.