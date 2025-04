Jokićev saigrač ljubimac gazde kluba, niko ne smije da ga pipne!

Poznati američki novinar Mark Štajn objavio zašto Majkl Porter Džunior nikad neće biti trejdovan iz Denvera, kako god igrao.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver Nagetsi neće dopustiti da krilni košarkaš Majkl Porter Džunior (26) bude trejdovan jer je studirao na Univerzitetu Misuri, kao i vlasnici kluba. Poznati novinar Njujork Tajmsa Mark Stejn tvrdi da razlog za njegov ostanak nema veze samo sa košarkom, već tu ima i emotivnog faktora.

"Porodica Krenke ima čvrstu vezu sa Porterom koja potiče iz njihovog zajedničkog Univerziteta Misuri. Izvori bliski onima koji donose odluke sumnjaju da postoji šansa da Porter ikad bude trejdovan", naveo je on.

Majkl Porter (26) stigao je u Denver 2018. godine kao 14. "pik" na NBA draftu i postao je šampionsko krilo, uprkos sumnjama da će ostvariti uspješnu karijeru zbog problema sa leđima. Ipak, s obzirom na to da igra kraj najboljeg na svijetu, Nikole Jokića, često je u grupi igrača za koje se smatra da ne pružaju Srbinu dovoljnu podršku. I često imaju pravo.

Porter ove sezone prosječno postiže po 18,1 poen, uz sedam skokova i 2,2 asistencije i utisak je da bi ipak trebalo da pruža više, posebno ako se uzme u obzir da je još 2021. potpisao maksimalni "ruki" ugovor, prema kojem je za pet godina dobio 172 miliona dolara. Samo ove sezone zaradiće 35,8 miliona, u narednoj ga čeka 38,3 miliona, a u sezoni 2026/27 maksimalnih 40 miliona dolara.

"Tihi sukob" traje godinama

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver je u prvom planu američkih medija od ponedjeljka, kada su vlasnici Denvera u ponedjeljak otpustili trenera Majkla Melouna poslije čak 10 godina, a sa njim generalnog menadžera Kalvina Buta.

Isti izvor otkrio je na svom blogu i detalje sukoba unutar franšize, u kojem su na jednoj strani bili vlasnici, porodica Krenke, a na drugoj strani trener Meloun i "dži-em" But. Navodno, generalni menadžer odbio je prije početka sezone da potpiše novi ugovor koji bi važio i poslije leta 2025, jer je ponuđeni iznos njegove zarade bio ispod onoga što je očekivao.

"Otpušteni su tri utakmice prije kraja sezone u šokantnom obrtu u kojem je mnogima unutar kluba postalo jasno da vlasnici ne žele da ni But ni Maloun izađu kao pobjednici u ideološkoj bici dvije strane. Ta bitka počela je prije Denverove bajkotive sezone 2022/23, u kojoj je postao šampion", naveo je Štajn.

Njegovi izvori iz lige saznali su i da nije samo But ostajao bez povjerenja, već i da je mali broj članova stručnog štaba Denvera koji imaju ugovor i nakon ove sezone. "To je svakako povećalo nepovjerenje unutar franšize, ali je i bez obzira na to otpuštanje Buta i Melouna ostavilo bez teksta insajdere. Uostalom, ne događa se često da se tim rastane istovremeno sa trenerom i generalnim menadžerom", naveo je novinar.

U međuvremenu, Denver je doveo vršioca dužnosti trenera Dejvida Adelmana, a istovremeno su se pojavile glasine da je NBA šampion iz 2023. već stupio u kontakt sa Denom Hurlijem, dvostruki NCAA šampionom sa Jukonom, koji je navodno zainteresovan da dođe.