Sparsi zbog "Ludog Srbina" pregazili Minesotu: Otkrivena tajna iz svlačionice San Antonija

Autor Nebojša Šatara
San Antonio je u drugoj utakmici održao čas košarke Minesoti, a ogromne zasluge za to ima Greg Popovič.

greg popovic probudio vembanjamu i san antonio Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

San Antonio je na startu plej-of serije sa Minesotom doživeo šokantan poraz (104:102), pa je u drugom održao čas košarke istom rivalu na svom terenu (133:95). Šta se promijenilo između te dvije utakmice u Teksasu? Greg Popovič je odgovor.

Novinar Metju Tajnan, koji prati Sparse u NBA ligi, je još prije druge utakmice donio informaciju o tome. Napisao je da su Sparsi zvali Popoviča da gleda snimak prve utakmice i izgleda je to dalo rezultat. Vidjelo se i po rezultatu, ali i po igri ekipe i Viktora Vembanjame.

Mnogo više su napadali reket, tražili poene unutra, nisu forsirali šut za tri toliko. Najveća razlika bili su skokovi (55 naspram 43) i to su detalji koji su na kraju presudili. Sada se serija seli u Mineapolis i tamo će se igrati naredne dvije utakmice. Rezultat je 1-1, dalje ide tim koji prvi upiše četiri pobjede.

Zašto Popovič nije trener?

Greg Popovič je jedan od najboljih trenera u istoriji NBA lige. Zašto nije i dalje na klupi Sparsa? Razlog su zdravstveni problemi. Oporavlja se od šloga i nije u stanju da bude glavni trener tima.

Ima 76 godina, završio je trenersku karijeru i tu je da pomogne timu sa kojim je osvojio pet titula u NBA ligi.

