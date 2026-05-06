NBA liga ekspresno odbila prij edlog iz Evrope: Ne pada im na pamet da to promijene

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
NBA Evropa imala je zanimljiv prijedlog o potencijalnim transferima i načinu dolaska igrača iz NBA, ali je ekspresno odbijena.

Igrači iz NBA ne mogu u Evropu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

NBA liga dolazi u Evropu, jedino je pitanje na koji način. Prvo je djelovalo da je gotovo i da će se pojaviti u saradnji samo sa FIBA, ali se onda umiješala Evroliga i čeka se konačan dogovor. Dok se rješavaju svi ti detalji oko stvaranja novih ekipa, pa čak i fudbalskih giganata koji su spremni da naprave košarkaške ekipe samo radi toga, pojavile su se neke nove informacije.

Naime, pojedini fudbalski klubovi došli su na zanimljivu ideju i predočili su je čelnicima NBA lige. Njihova ideja je da za dvije godine dobiju dozvolu da dovedu nekog NBA superstara iz Amerike u Evropu. Odgovor je bio kratak i jasan - NE. To su informacije koje je prenio pouzdani portal "Atletik".

"Zamislite da moćni fudbalski konglomerat osnuje košarkaški tim, pozove na primjer Milvoki i kaže im - evo vam 200 miliona dolara da pustite Janisa Adetokumba da dođe i da igra za nas u NBA Evropa. Takva ideja predočena je čelnicima NBA lige i ekspresno je odbijena", navodi se u tekstu.

U tekstu se takođe navodi i da im je iz pouzdanih izvora objašnjeno da će postojati restrikcije u smislu direktnog dovođenja NBA igrača u timove iz NBA Evrope, osim ukoliko nisu slobodni agenti. Naravno, situacija je prilično jasna u tom aspektu. Ne žele NBA ekipe da se "kockaju" i da rizikuju da možda neko od superstarova uopšte razmotri odlazak u Evropu i da tako oslabi NBA ligu. Pitanje je da li bi uopšte iko i želio da ode iz NBA, ali čelni ljudi takmičenja ne žele da ulaze u bilo kakav rizik.

