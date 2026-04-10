Klubovi razočarani zbog projekta NBA Evropa: Amerikancima propada plan prije nego što je počelo?

Klubovi razočarani zbog projekta NBA Evropa: Amerikancima propada plan prije nego što je počelo?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Navodno, fudbalski klubovi koje je NBA Evropa pokušala da privoli šokirani što bi im pripadalo daleko manje novca nego od UEFA takmičenja.

Godinama se priča o ambicioznom projektu NBA Evropa, koji bi trebalo u potpunosti da promijeni evropsku košarku. Vrijeme polako ističe, a projekat se za sada ne razvija očekivanom brzinom - ima i onih koji misle da bi u potpunosti mogao da propadne, odnosno da se ne realizuje.

Kako prenosi "Blumberg", pojedini vlasnici fudbalskih klubova koji razmatraju ulazak u projekat izrazili su nezadovoljstvo određenim predloženim uslovima. Fudbalski klubovi koje je NBA Evropa pokušala da zainteresuje za projekat tvrde da nisu dobili dovoljno pouzdanih informacija prije nego što se od njih očekivalo da dostave ponude.

Raspodjela prihoda je najveći problem, pa i najveća tačka spoticanja. Prema prijedlogu, NBA bi uzimala gotovo polovinu ukupnih prihoda takmičenja, što je u oštroj suprotnosti sa modelom UEFA, gdje ova organizacija zadržava svega oko 2,5 odsto neto prihoda, dok ostatak ide klubovima. Prema istim izvorima, predložena struktura vlasništva predviđa da NBA i vlasnici klubova dijele po 45 odsto udjela, dok bi FIBA dobila pet odsto. Preostalih pet odsto ostalo bi za potencijalne buduće partnere. Ipak, konačan dogovor još nije postignut i pregovori su u toku.

Prethodnih mjeseci pričalo se da bi za projekat NBA Evropa mogli da budu zainteresovani klubovi poput Pari Sen Žermena, Milana, Intera, fudbalskih ekipa iz Londona, Mančestera, pa na kraju i Njukasl koji je čak spreman i da uloži novac u košarkaški klub koji bi igrao u Londonu ukoliko Arsenal i Čelsi ne pristanu na uslove.

Prvobitni planovi za pokretanje projekta NBA Evropa govorili su da bi takmičenje moglo da startuje već u ljeto 2027. godine, ali je to za sada u magli. Čini se da Evroliga ima veoma dobru poziciju na tržištu i da ideja koju su prezentovali Amerikanci nije naišla na dovoljno dobar odziv u dijelovima evropskog kontinenta koji su označeni kao ključne tačke.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

