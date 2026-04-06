Prvi čovek Evrolige Ćus Bueno na korak je od dogovora sa NBA ligom oko pokretanja zajedničkog takmičenja.

Izvor: YouTube/SPORT/Screenshot

Novi generalni direktor Evrolige Ćus Bueno zalaže se za ujedinjenje ovog takmičenja sa NBA Evropom, odnosno ne dopada mu se ideja da na "starom kontinentu" dobijemo dva rivalska takmičenja. Razgovori su u toku i Ćus Bueno je potvrdio na Linkedinu da je vlasnicima "A" licence Evrolige predložio novi plan, uz nadu da će ga prihvatiti.

Vidi opis Novi šef Evrolige sklapa dogovor sa NBA koji mijenja košarku: "Dobili smo zeleno svjetlo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Nije prošlo ni dva mjeseca otkako sam generalni direktor Evrolige, a već mogu da kažem da je ovo fascinantna avantura. Ovo je ključni trenutak za evropsku košarku, u veoma složenoj situaciji - svi to znamo. Ali je ujedno i privilegija za nekoga ko voli sport i košarku da bude dio razgovora o tome kako stvari popraviti", napisao je Ćus Bueno i objavio detalje razgovora koje je vodio prethodnih dana.

"Na našem prvom sastanku borda Evrolige, mi smo predstavili klubovima naš plan kako da razvijemo ligu i povećamo vrijednost klubova kao imovine (prelazimo na franšizni model kako bismo to postigli), kako da unaprijedimo poslovanje u oblastima koje smo identifikovali kao prilike (širenje na nova tržišta, novi proizvodi i razvoj sopstvene digitalne platforme za bolju interakciju sa navijačima), kao i kako da bolje upravljamo košarkaškim ekosistemom. Bord direktora (BOD) podržao je naše ideje i dao nam 'zeleno svjetlo' da ih sprovedemo. Evroliga ima odličan trogodišnji plan za rast poslovanja".

Šta je ideja Ćusa Buena?

Izvor: Jesús Hellín / ContactoPhoto / Profimedia

"Što se tiče ekosistema, vjerovatno ste posljednjih nedjelja vidjeli da NBA prikuplja kapital kako bi došla u Evropu, uz podršku FIBA, kao i da smo svi poručili da smo otvoreni za istraživanje potencijalnog partnerstva. Još je rano da se vidi da li je to moguće i kako bi to izgledalo - svi znamo da nije lako, i to sada mi (akteri u košarci) nismo uspjeli to da ostvarimo".

"Ali vjerujem da se svi možemo složiti da fragmentacija razvodnjava vrijednost i stvara tenzije (ne samo među institucijama, već i u medijskom prostoru, tržišnoj penetraciji, sponzorstvima, pa čak i među navijačima koji podržavaju jednu ligu ili koncept naspram drugog). Zato sam rekao da, ako NBA prikupi kapital i odluči da dođe i investira vrijeme i resurse u Evropu, mi (Evroliga i njeni klubovi) treba da budemo otvoreni za razgovor o tome kako možemo zajedno da razvijamo igru i biznis, kako bi svi imali koristi", dodao je Ćus Bueno.

Kako teku pregovori sa NBA?

Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

"Komesar NBA lige Adam Silver rekao je da bi bilo bolje pronaći dogovor sa Evroligom, na posljednjoj konferenciji za medije prije nekoliko nedjelja", podsjetio je Ćus Bueno.

"Proveo sam skoro 13 godina u NBA i dobro poznajem Adama Silvera, Marka Tejtuma i Georgea Ajvazoglua. Imam veliko lično i profesionalno poštovanje prema bivšim kolegama - i oni to znaju. Znam šta NBA donosi u pogledu igre, proizvoda, marketinga, komercijale, operacija, brenda itd. Mi (strana Evrolige) imamo najbolje evropske klubove, najveće košarkaške gradove i najbrojniju bazu navijača u Evropi, sa decenijama tradicije. Ako zaista dođu, treba da istražimo kako da maksimalno iskoristimo ovu priliku".

"Svi ćemo braniti najbolje interese svojih klubova, vlasnika, kapitala itd. Ali među nama postoji povjerenje da vodimo iskrene razgovore, ponekad i kritične, i nesumnjivo ćemo se oko nekih stvari ne slagati. Ipak, moramo zajedno pronaći najbolje rješenje za sve. Evropska košarka je previše važna i zaslužuje sjajnu budućnost. Radujem se tome", zaključio je on.

Kako će izgledati NBA Evroliga?

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Ćus Bueno najavio je novu promjenu formata, a više informacija će se znati poslije sastanka koji je zakazan za 14. april. Sada smo dobili konkretnu najavu, licence bi trebalo da odu u zaborav, a klubovi pređu na franšizni sistem. Postoji inicijativa da takmičenje bude prošireno na 22 kluba i da se osnuju dve konferencije po ugledu na NBA.

"Ako to učinimo, to će biti uz najmanje 22 tima. U suprotnom, broj utakmica bi se smanjio za 25-30 posto, što bi moglo da utiče na TV prihode. Sa pet ili šest manje domaćih utakmica, klubovi bi rizikovali i pad prihoda od karata i sponzora. Trenutno razmatramo obje opcije", rekao je Ćus Bueno i koji je ranije spominjao da se nova liga podijeli na dvije konferencije, gdje bi bilo mjesta i za aktuelne učesnike Evrolige i nove klubove koje želi NBA.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 04:20 Karlik Dzouns posle pobede protiv Crvene zvezde Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)