Potresi u evropskoj košarci, pravi se nova liga sa 24 tima: NBA i Evroliga konačno sjedaju za sto

Evroliga i NBA liga su u pregovorima oko stvaranja novog takmičenja od 24 tima.
Spremaju se novi, tektonski poremećaji u evropskoj košarci. Već neko vrijeme priča se o formiranju nove lige i saradnji između FIBA i NBA lige, ali bi sve to mogla da "ukrade" Evroliga. Stižu najnovije informacije o formiranju nove lige sa 24 tima.
"Pregovori između NBA i Evrolige će ponovo početi uskoro. Cilj je moguća saradnja. Dakle, umjesto dvije odvojene lige, mogao bi da se dogodi scenario u kom će se naći jedna liga od 24 tima", navodi Aris Barkas, urednik "Jurohupsa".
Novi generalni direktor Evrolige Ćus Bueno je otvoreno pričao da želi saradnju sa NBA ligom. Sarađivao je sa komesarom NBA Adamom Silverom, odlično se poznaju i postoje nove ideje za elitno evropsko takmičenje. Čeka se više informacija i za sada nije poznato koji su to timovi ni šta bi se desilo sa Crvenom zvezdom i Partizanom u slučaju da dođe do formiranja nove lige.