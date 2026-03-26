Sferopulos molio EU političare da sačuvaju košarku od miliona i NBA: U njegovom vapaju prepoznaćete Srbiju

Janis Sferopulos je održao govor pred Evropskim parlamentom u kome je molio da se razmisli o budućnosti evropske košarke i pravljenu održivog i otpornog sistema u kome će glavnu riječ imati treneri i igrači.

Izvor: MN PRESS

Bivši trener Crvene zvezde Janis Sferopulos održao je govor u evropskom parlamentu kao potpredsjednik Borda trenera Evrolige. Tu je pričao o problemima u evropskoj košarci i poziciji sporta u Evropi u ovom momentu.

Sa pozicije potpredsjednika Borda trenera Evrolige naveo je da je neophodno da Evropa razmisli o svojoj košarci. Da zaštiti nacionalna prvenstva, ali i reprezentativne timove i da se okrene ka tome da bude destinacija, a ne samo prolazna stanica za igrače ka NBA ligi.

Njegov dugački i nadahnuti govor prenosimo u cijelosti bez skraćivanja. Mnoge stvari koje je rekao trebalo bi da neko u Evropi koji odlučuje uzme zaozbiljno, pogotovo u svjetlu ulaska NBA na evropsko tržište. Prepoznaće se mnogi ljubitelji košarke u Srbiji u ovom govoru.

U vrijeme kada su srpski klubovi godinama čekali da dobiju mjesto u Evroligi, a neki projekti su zbog količine novog novca ubačenih u ekosistem odmah dobili mjesto u eliti - riječi Janisa Sferopulosa odzvanjaju.

Govor Janisa Sferopulosa

"Hvala vam što ste mi dali priliku da budem ovdje danas. Čast je stajati u Evropskom parlamentu gdje se donose odluke koje odlučuju o budućnosti naših društava. Za mene je posebno značajno da pričam o sportu koji mi je odredio tok života.

Zaljubio sam se u košarku kao jako mlad, prvo kao košarkaš, a onda kao trener. Treniranje je postalo poziv kome sam posvetio život. Od početka trenerske karijere 1986. godine košarka me je vodila kroz razne države, kulture, generacije i dala mi je iskustva koja idu daje od samog sporta. Tokom ovih godina sam naučio nešto jednostavno, a moćno: kada pričamo o košarci u Evropi ne pričamo samo o sportu. Pričamo o kulturi, identitetu, nečemu što pripada ljudima. U Evropi sport nije samo zabava, to je javno dobro. Nosi društvenu i edukativnu vrijednost. Sazdan je na principima - sportske izuzetnosti, solidarnosti, timskog rada, discipline, inteligencije i kolektivnog rada.

Ovo su takođe vrijednoti Evrolige i boda trenera gdje sam potpredsjednik. Bord je stvoren da bi košarkaški treneri imali svoj ujedinjeni glas, kako bi promovisali ideju da sport ujedinjuje i da bi ostavili smislen trag. Svakog dana radimo da bismo prenijeli ove vrijednosti. U šest godina više od 700 trenera je završilo našu akademiju i odnijelo znanje u svoje zemlje.

Ali iznad sistema i strukture tu postoji nešto dublje. Košarka ima jedinstvenu moć da spoji ljude, da spoji generacije, da stvara zajednice, da nas ojača. Na mnogo načina nas podsjeća na život. Dolazi do teškoća, padate, onda se ponovo dižete jači. Kao treneri mi razumijemo kako krhko razvijanje može da bude. Na svakom nivou, od djece do profesionalaca, ne učimo samo taktici. Učimo igrače kulturi, poštovanju igre, poštovanju protivnika, značaju fer-pleja, razumijevanju da je sport bitniji od indviidualca. Ovakva kultura je temelj evropskog razvijanja talenata. Mladi košarkaši napreduju jer postoji put za njih. Jer postoji nešto čemu težimo. Evropa ne smije da postane samo put koji vodi talente na drugo mjesto. Mora da postane destinacija, mjesto gdje se talenat razvija, slavi i gdje mu je dozvoljeno da raste.

U svijetu koji često djeluje razdvojeno, sport nas podsjeća na ono što dijelimo. Kao Grci mi nosimo istoriju olimpijskog primirja, momenta kada je svaki rat stao zbog nečega većeg. Na svoj način košarka nastavlja ovu ideju. Daje ljudima zajedničku svrhu, emociju, osjećaj pripadanja. Ono što se dešava na terenu samo je dio priče. Zapravo je pravi uticaj košarke van sprota, u kraju, u porodicama, sa mladim ljudima koji nalaze u njoj svrhu i inspiraciju. Igrači i treneri postaju idoli. Oni pokazuju da postoji put od najnižeg do najvišeg nivou, koji je popločan radom, disciplinom i vjerom. Zbog ovoga evropska košarka ne smije da bude samo proizvod i ne samo zabava, već živući ekosistem koji snagu nalazi iz cjelokupne strukture: profesionalnih klubova, domaćih liga, omladinskih programa koji bismo izgradili sljedeće generacije košarkaša, trenera i navijača. Piramida daje evropskoj košarci legitimitet i otpornosti. Čim je jedan dio piramide oslabljen, cijeli sistem je na udaru.

Svaki pokušaj koji se fokusira na kratkoročnu i komercijalnu vrijednost, dok stavlja pritisak na domaće lige ili razvoj mladih igrača rizikuje da ošteti sam korijen koji održava igru. Evropska košarka i evropski sport predstavljaju nešto autentično. Oni oslikaaju identitet gradova, tradicije klubova, dublju vezu sporta i zajednice. Ta autentičnost mora biti sačuvana.

Rast je bitan, finansijska snaga je bitna, ali to mora biti povezano sa vrijednostima i ljudima. Postoji balans koji je evropsku košarku doveo tamo gdje je sada. Vladavina je u tome uimala veliku ulogu. Odluke o takmičenjima, kalendarima, pravilima, dugoročni prioriteti moraju da budu utemeljeni u Evropi i da budu doneseni od strane evropskih donosioca odluka - klubova, liga, igrača, trenera, navijača. Ovo nije nešto što će zatvoriti vrata svijetu, ovo je očuvanje odgovornosti prema zajednicama koje čuvaju igru.

Danas je košarka u dobroj poziciji. Interesovanje se povećava, tek vidimo šta je sve moguće. Ovo je momenat prilike, ali je takođe i momenat odgovornosti. Saradnja je moguća i saradnja je uvijek bolja od sukoba. Ali ona mora biti sagrađena na zajedničkoj odgovornosti sa jasnim mehanizmima zaštite. Moramo zaštititi domaće lige, moramo zaštititi pravilo sportske izuzetnosti. Moramo poštovati nacionalne timove. Ali prije svega, moramo da zaštitimo protagoniste - igrače i trenere. Rast ne bi smio da izvlači vrijednost iz Evrope, trebalo bi da stvara vrijednost u Evropi i da ga reinvestira nazad u ekosistem.

Najzad, evropska košarka mora da ostane inkluzivna. Evropa je za integranicu, ne za podjele. Sport ne bi trebalo da se dijeli na mala i veća tržišta, na Istok i Zapad. Trebalo bi da pokazuje duh Evrope same, otvorene, ambiciozne, povezane i sagrađene na solidarnosti. Ako postoji jedna stvar koja nam je potrebna za budućnost, to je jedinstvo svrhe. Svi mi - igrači, treneri, klubovi, lige, institucije i navijači, moramo da radimo zajedno kako bismo zaštitili identitet koašrke i kako bismo stvorili uslove na svakom nivou.

Nadam se da će današnje okupljanje biti korak u tom pravcu, Jer ako zaštitimo ekosistetm koji brani pravilo sportske vrijednosti, ako investiramo u razvoj, ako košarka ostane otvorena zajednicama, onda budućnost evropske košarke može da bude samo bolja. Biće jača, smislenija i vrijedna za generacije koje su je sagradile. Hvala vam puno", rekao je Janis Sferopulos u svom nadahnutom govoru.