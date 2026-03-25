Etore Mesina o spajanju NBA i Evrolige: Idealan scenario

Evroliga i NBA Evropa uveliko pregovaraju i postoje dva scenarija po kojima bi mogla da se reformiše evropska košarka.

Evroliga i NBA Evropa umjesto da budu takmaci na Starom kontinentu, po svemu sudeći napraviće zajedničko takmičenje. Mnogi evropski treneri i košarkaški stručnjaci su protiv formiranja novog takmičenja, ali ne i Etore Mesina. Italijan koji je trenutno bez angažmana smatra da je vrijeme za korjenite promjene, ali navija na saradnju sa Evroligom.

On ima iskustvo u NBA i vidi mnoge prednosti tamošnje lige, kako bi bilo da taj sistem preslikamo u Evropu?

"U Evroligi ne smiješ da se opustiš ni u jednoj utakmici. U NBA ligi, gdje ima 30 timova, 16 ide u plej-of plus još četiri kroz plej-in, što je dvije trećine lige. Možete da rotirate umorne igrače, možete čak i da prihvatite neke poraze. U Evroligi se šest timova direktno kvalifikuje, a četiri idu u plej-in, to je 10 od 20, samo polovina. Granica je postavljena prenisko. Zato je svaka utakmica važna, ali se povrede samo gomilaju”, rekao je Mesina za Korijere dela Sera.

Zašto je za njega NBA u prednosti nad Evroligom? Ne govori o košarkaškoj tradiciji, već o mnogo boljoj organizaciji i finansijskog isplativosti.

"Kada mi ljudi kažu: 'Želiš da Amerikanci dođu po svaku cijenu', ja kažem da bi to donijelo bolje usklađivanje između finansijskih ciljeva i sportskih rezultata. Idealno bi bilo da dođe do spajanja sa Evroligom".

Otkud sad ideja o spajanju?

Kada je umjesto Paulijusa Motiejunasa na čelo najjačeg evropskog takmičenja došao Ćus Bueno, došlo je do potpunog zaokreta u pregovorima.

"Kao što znate, imam veoma dobar odnos sa NBA i mnogim njenim čelnicima, uključujući Adama Silvera i Marka Tejtuma. Otvorili su ono što se naziva ‘data room’, skup dokumenata koji objašnjavaju projekat ljudima koje žele da uključe", rekao je nedavno Bueno za Mundo Deportivo i dodao:

"Za sada moramo da budemo strpljivi, da sačekamo i vidimo kako će tržište reagovati na njihov prijedlog i koliko oni vjeruju da projekat vrijedi. Dogovorili smo se sa NBA da, kada se ovaj proces završi, sjednemo i razgovaramo. Kao što su i sami rekli, bili bi oduševljeni da o tome razgovaraju sa Evroligom i da vide da li možemo da pronađemo zajednički jezik i postignemo dogovor", naglasio je Ćus Bueno i otvorio novu temu koja će sigurno zanimati sve košarkaške sladokusce u Evropi, pošto je košarka u ovom dijelu svijeta na raskrsnici."

Dva scenarija

Dvije strane i dalje pregovoraju, ali su daleko od rivalstva sa početka. Ideja je da takmičenje startuje u oktobru 2027. godine, a koliko je to realno vidjećemo...

"Postoje dva scenarija. Prvi, ako NBA prikupi novac - 5 milijardi dolara, kako je objavljeno - to bi bila veoma dobra vijest za košarku. Evropska košarka nikada nije imala 5 milijardi dolara za ulaganje u svoj ekosistem. U tom slučaju, morali bismo da sjednemo sa njima i pitamo: ‘Kako možemo zajedno da maksimalno iskoristimo ovu priliku?’ Moramo biti dobro pripremljeni za ozbiljan dijalog kako bi sve to funkcionisalo", naglašava Bueno.

"Ako prikupe novac, najlogičniji put bio bi zajedničko takmičenje", rekao je Ćus Bueno i objasnio da odmah glasa za to, umjesto da postanu konkurencija.

"Imati dva vrhunska takmičenja podijelilo bi tržište i snizilo ukupni nivo, što nikome ne bi pomoglo. Najbolji pristup je da radimo zajedno, čak i ako to znači kompromise sa obje strane".

"Ako NBA dođe i krene samostalno... Pa, mi sa ove strane stola vjerujemo da bi to dodatno fragmentisalo tržište i još više umanjilo vrijednost. Mislim da svi znamo da, ako možemo da funkcionišemo samo u jedinstvenom ekosistemu, on će biti više monetizovan. To je ono na čemu radimo. A ako NBA ne dođe jer na kraju ne prikupi kapital koji je željela i odluči da pauzira, sačeka još malo ili šta god... Onda mi, kao Evroliga, moramo da imamo trogodišnji plan".

Šansa za Zvezdu i Partizan

Inicijalni pregovori biće obavljeni sa 13 klubova akcionara Evrolige, ali plan je da se uključe sve zainteresovane strane. U ovom momentu je najrealniji scenario proširenje lige i fragmentacija na konferencije po ugledu na NBA.

"Vjerujem da svaki dogovor treba da uključi svih 13 klubova akcionara Evrolige. Razlika je u tome što vrednovanje svakog kluba može da varira, kao i nivoi finansijskog povraćaja. Problem je fragmentacija: previše takmičenja, previše aktera. To nam smanjuje ukupnu vrijednost. NBA je samo jedno takmičenje. Ovdje imamo nacionalne lige plus pet evropskih takmičenja. Možda nismo uspjeli da to pravilno strukturiramo. Moramo da postignemo dogovore, da se ujedinimo i definišemo kako bi taj ekosistem trebalo da izgleda", zaključio je Bueno.

