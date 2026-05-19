Spisak Portugala za Svjetsko prvenstvo: Posljednji ples Kristijana Ronalda, Martinez ima strašan tim

Autor Goran Arbutina
Kristijano Ronaldo će predvoditi Portugalce kao kapiten na svom šestom Svjetskom prvenstvu u karijeri.

Spisak Portugala za Svjetsko prvenstvo

Selektor fudbalske reprezentacije Portugala Roberto Martinez objavio je konačan spisak za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Četu od 27 igrača predvodi kapiten Kristijano Ronaldo kome će ovo biti "posljednji ples".

Ronaldo će ući u istoriju kao igrač koji će nastupati na šestoj svjetskoj smotri u karijeri, pošto počevši od Njemačke 2006, nije propuštao najveće fudbalsko takmičenje. Sa 41 godinom dodatno će pomjeriti granice u SAD, Meksiku i Kanadi 20 godina kasnije.

Osim njega, Portugal može da računa na još igrača "stare garde", među kojima su Ruben Dijaš, Bruno Fernandeš, Bernardo Silva, Žoao Kanselo, Ruben Neveš i Žoao Feliks.

"Tužan je dan jer moramo da izostavimo igrače koji su dugo bili sa nama", rekao je Roberto Martinez, koji je sa konačnog spiska izostavio Rodriga Moru, Rikarda Hortu, Mateusa Fernandesa i Pedra Gonsalvesa. Portugalac je iznenadio objavivši tim od 27 igrača, umjesto uobičajenih 26. U posljednjem trenutku, odlučio se da uključi i četvrtog golmana Rikarda Velju.

"Želio sam da imam dva igrača za svaku poziciju. Želimo da uradimo nešto što nikada ranije nije urađeno i imamo volju da sanjamo velike snove. Izbor igrača je bio odgovoran, iskren proces i onaj koji je uključivao mnogo napornog rada. Mislim da smo postigli odličan balans."

Kompletan spisak Portugala:

Golmani: Diogo Košta (Porto), Žoze Sa (Vulverhempton), Rui Silva (Sporting CP) i Rikardo Veljo (Genčelerbirligi).

Odbrana: Diogo Dalo (Mančester junajted), Mateus Nuneš (Mančester Siti), Nelson Semedo (Fenerbahče), Žoao Kanselo (Barselona), Nuno Mendeš (PSŽ), Gonsalo Injasio (Sporting), Renato Vejga (Viljareal), Ruben Dijaš (Siti), Tomas Arauho (Benfika).

Vezisti: Ruben Neveš (Al Hilal), Samu Kosta (Majorka), Žoao Neveš (PSŽ), Vitinja (PSŽ), Bruno Fernandeš (Mančester junajted) i Bernardo Silva (Mančester siti).

Napadači: Žoao Feliks (Al Nasr), Fransisko Trinkao (Sporting CP), Fransisko Konseisao (Juventus), Pedro Neto (Čelsi), Rafael Leao (Milano), Gonsalo Guedeš (Real Sosijedad), Gonsalo Ramos (PSŽ) i Kristijano Ronaldo (Al Nasr).

