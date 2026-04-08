logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Legendarni Španac o formiranju NBA Evrope: "Želimo da damo priliku svima da rastu!"

Legendarni Španac o formiranju NBA Evrope: "Želimo da damo priliku svima da rastu!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Horge Garbahosa boravi u Laktašima, gdje je govorio o formiranju novog takmičenja, koje bi trebalo da zaživi u narednom periodu.

Horhe Garbahosa u Laktašima Izvor: Screenshot

U Laktašima se do nedjelje (12. april) održava turnir FIBA Omladinske Lige šampiona. Na ovu smotru, koja je okupila 12 timova, stigli su i čelni ljudi svjetske kuće košarke za područje Evrope, među kojima je i Horhe Garbahosa, proslavljeni španski reprezentativac i aktuelni predsjednik FIBA Evrope.

Osvajač šest medalja sa reprezentacijom Španije na velikim takmičenjima razgovarao je ove srijede sa banjalučkim novinarima, a neizostavna tema bio je dolazak NBA lige na tlo Starog kontinenta, odnosno formiranje NBA Evrope, takmičenja u kojem bi, prema planu, igrali i finalisti seniorske FIBA Lige šampiona.

"To je komplikovano jer je taj problem star 26 godina, ali na kraju dana princip je veoma jednostavan kada se pokušava kreirati stabilno i razumno takmičenje u Evropi. Želimo dati više prilika za rast klubova ne samo finansijski nego i na terenu da imamo kredibilitet. Ako gledate naša takmičenja nagrađuju se ekipe za naredni korak, a to se sada ne dešava u ostatku. Želimo dati priliku svima, svim zemljama, svim takmičenjima i klubovima šansu da rastu. To je važno ako imamo partnera u NBA koji je pokazao da je najbolji u komercijalizaciji košarke. Želimo da dođu u Evropu, u FIBA, da izbore nešto novo i atraktivno", rekao je Garbahosa, a prenio portal Košarka24.

Izvor: MN PRESS

Osvrnuo se bivši prvotimac Taukeramike (danas Baskonija), Benetona, Unikahe, Toronta, Himkija i Reala na odlazak mladih igrača u NCAA.

"To je izazov. Zavisi uz kojeg ugla gledate, to može biti pozitivno i negativno. Za neke zemlje i klubove igrači gdje idu i imaju sjajne uslove i trenere i plate obrazovanje i vrate se da igraju u nacionalnoj ligi i reprezentaciji je pozitivno. Negativno je za klubove. Mi smo pokušali da sa klubovima napravimo ugovor da oni dobiju kompenzaciju za sve što su uložili u igrača. Ključna riječ je letter of clearance", istakao je Garbahosa, izrazivši na kraju saučešće porodici legendarnog trenera Duška Vujoševića, koji je preminuo ove srijede u 68. godini.

"Uz svo poštovanje prema njegovoj karijeri i svu podršku, šaljem tople pozdrave njegovoj porodici. Jako mi je žao zbog onoga što se dogodilo", istakao je Garbahosa.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba/Košarka24)

Više vijesti iz košarke

Tagovi

Horhe Garbahosa košarka NBA Evropa FIBA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC