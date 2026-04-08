Legendarni Španac o formiranju NBA Evrope: "Želimo da damo priliku svima da rastu!"

Horge Garbahosa boravi u Laktašima, gdje je govorio o formiranju novog takmičenja, koje bi trebalo da zaživi u narednom periodu.

U Laktašima se do nedjelje (12. april) održava turnir FIBA Omladinske Lige šampiona. Na ovu smotru, koja je okupila 12 timova, stigli su i čelni ljudi svjetske kuće košarke za područje Evrope, među kojima je i Horhe Garbahosa, proslavljeni španski reprezentativac i aktuelni predsjednik FIBA Evrope.

Osvajač šest medalja sa reprezentacijom Španije na velikim takmičenjima razgovarao je ove srijede sa banjalučkim novinarima, a neizostavna tema bio je dolazak NBA lige na tlo Starog kontinenta, odnosno formiranje NBA Evrope, takmičenja u kojem bi, prema planu, igrali i finalisti seniorske FIBA Lige šampiona.

"To je komplikovano jer je taj problem star 26 godina, ali na kraju dana princip je veoma jednostavan kada se pokušava kreirati stabilno i razumno takmičenje u Evropi. Želimo dati više prilika za rast klubova ne samo finansijski nego i na terenu da imamo kredibilitet. Ako gledate naša takmičenja nagrađuju se ekipe za naredni korak, a to se sada ne dešava u ostatku. Želimo dati priliku svima, svim zemljama, svim takmičenjima i klubovima šansu da rastu. To je važno ako imamo partnera u NBA koji je pokazao da je najbolji u komercijalizaciji košarke. Želimo da dođu u Evropu, u FIBA, da izbore nešto novo i atraktivno", rekao je Garbahosa, a prenio portal Košarka24.

Osvrnuo se bivši prvotimac Taukeramike (danas Baskonija), Benetona, Unikahe, Toronta, Himkija i Reala na odlazak mladih igrača u NCAA.

"To je izazov. Zavisi uz kojeg ugla gledate, to može biti pozitivno i negativno. Za neke zemlje i klubove igrači gdje idu i imaju sjajne uslove i trenere i plate obrazovanje i vrate se da igraju u nacionalnoj ligi i reprezentaciji je pozitivno. Negativno je za klubove. Mi smo pokušali da sa klubovima napravimo ugovor da oni dobiju kompenzaciju za sve što su uložili u igrača. Ključna riječ je letter of clearance", istakao je Garbahosa, izrazivši na kraju saučešće porodici legendarnog trenera Duška Vujoševića, koji je preminuo ove srijede u 68. godini.

"Uz svo poštovanje prema njegovoj karijeri i svu podršku, šaljem tople pozdrave njegovoj porodici. Jako mi je žao zbog onoga što se dogodilo", istakao je Garbahosa.

