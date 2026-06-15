Dušan Tadić: "Piksi htio da okrene tim protiv mene, tjerao me da se izvinim"

Dušan Tadić otvoreno govorio o sukobu sa selektorom Piksijem i razlozima povlačenja iz reprezentacije Srbije.

Izvor: MN PRESS

Bivši kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić (38) povukao se iz nacionalnog tima poslije Evropskog prvenstva u Njemačkoj, na kome se posvađao sa selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem. I pored poziva novog selektora Paunovića, nema namjeru da opet oblači dres "orlova" i za njega je ta priča završena.

Tadić priznaje da je saradnja sa Piksijem u početku bila odlična, da bi se potom promijenila i sa promjenom stila igre, a "puklo" je kada je ostavljen na klupi za meč Srbija - Engleska na startu EP. Poslije toga je i Tadić svašta rekao, između ostalog i da je najspremniji i najbolji igrač tima - za šta smatra da mu niko od njegovih saigrača nije zamjerio. S druge strane, na svakom koraku osjetio je da Stojkovću to nije prijalo.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

"Ne, ne, pa što bi mi zamjerili? U svlačionici se uvijek zna ko je ko. A ko je htio da razumije taj moj nastup, shvatio je šta sam želio da kažem. Kada je neko lider i kada ima tu ulogu... Ma, sad moramo da krenemo ispočetka", rekao je Tadić za "Mozzart Sport".

"Dolazim na Evropsko prvenstvo, koje treba da bude 'moje', jer se osjećam super, sve ide dobro. Poslije dva svjetska prvenstva, mnogo želim da najzad prođemo grupu. Hoću da ostvarimo uspjeh, imamo dobru grupu igrača, imamo dobro zajedništvo, sve je kako treba. Na Evropskom prvenstvu ja kao kapiten, kao lider tima, od tri utakmice ne počinjem dvije. Zašto sam tada rekao da sam najspremniji? Zato što je to činjenica. Najviše pretrčim na utakmici, mogu da trčim koliko hoćeš. Da ne mislim to, ne bih ni rekao. Da li sam, hajde da kažemo jer tako bolje zvuči, jedan od najboljih igrača? Naravno! Svi imamo svoju ulogu, ali ja sam prije svega timski igrač. Međutim, sve to što se desilo imalo je uvertiru uoči utakmice sa Engleskom."

Zašto Tadić nije počeo meč?

Izvor: MN PRESS

"Stojković mi je rekao da želi malo defanzivniju varijantu, da se malo zatvorimo, pa da onda uđem svjež. Odgovorio sam mu da ne vidim razlog za to, jer mogu da istrčim dvije utakmice po 90 minuta odjednom. Fizički nemam nikakvih problema. Da osjećam da me nešto muči, rekao bih mu: 'Bolje da uđem u posljednjih pola sata da uradim nešto na svježinu.' Ali, zamor ne osjećam. On je ostao pri svome, pritom mi još kaže: 'Ti si mi najbitniji igrač u svakom smislu.' Moj odgovor je bio: 'Ako sam zaista najbitniji, onda ne treba da budem na klupi.' Dodao sam da se ne slažem, ali da poštujem svaku odluku. Onda se dešava to da gubimo 1:0, a cijela igra kako se odvija na terenu je idealna za mene. Prostora između linija koliko hoćeš. Po loptu se spuštaju Mitrović i Vlahović tamo gdje bi trebalo da sam ja, gdje je moj zadatak da tu primim loptu i da im gurnem da riješe utakmicu. Svi na klupi koji su sjedili oko mene su se hvatali za glavu i govorili: 'Ovo je idealno za tebe, da riješiš.' I ja gledam, pitam se da li je jeb*no moguće da se ovo dešava...", rekao je Tadić.

Nije ušao ni na poluvremenu, iako mu je tako rečeno: "To je nastavak priče. Dešava se situacija da na poluvremenu dolazi pomoćni trener i kaže da ulazimo Ivan Ilić i ja. I super, zagrijavam se dvjesta odsto. Letim od želje. A onda dolazi Stojković i kaže: 'Dućo, ne ti, sačekaj još malo, Ilke ulazi.' Pa, daj bre, koga ti... Mislim, nemoj onda ni da me ubacuješ. I okej, ušao sam u posljednjih pola sata, nešto se tu i dešavalo na terenu. Poslije utakmice vruća glava, dajem izjavu, kažem sve kako jeste. Sigurno je to nekom zasmetalo, ali moja poruka je bila da sam lider tima, da hoću odgovornost, jer sam ja bio taj. To je bila suština cijele priče."

Da li je neko zamjerio Tadiću?

Pogledajte 06:23 Dušan Tadić izjava posle Srbija Engleska na Evropskom prvenstvu u fudbalu Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

"Od saigrača mi niko nije zamjerio. Znamo mi između sebe ko je ko u timu, tu nikada nije bilo problema. Zamjerio mi je selektor. Ne znam zašto. Nije mi bila nikakva loša namjera. Rekao sam samo ono kako sam se osjećao. I nije to da ja nekoga ne poštujem, iako je on, izgleda, to sve shvatio kao neki napad na njega. Ne, ja volim kada igrač kaže da misli da je najbolji. Pa, valjda je to normalno, tako bi trebalo svako da misli za sebe. Ne volim igrača koji misli 'ja sam onako'. Zamisli sportistu koji za sebe kaže 'ja sam peti najbolji u timu!?' Hoće li taj da bude lider? Da bude kapiten? Ma, moraš da misliš da si najbolji u svemu! Sutra kad budem trener i kad bi igrač javno poručio za sebe da je najbolji, ja bih mu rekao: 'Tako je, sine, dođi ovamo da te zagrlim.' E sad, da li neko ima kapacitet da izjavi to? Pa, mislim da ja imam, jer eto, pričali smo i o brojkama, o svemu, o tome ko je nosio reprezentaciju godinama unazad, ko je bio jedan od glavnih igrača", dodao je Tadić.

"Piksi htio da okrene igrače protiv mene"

Izvor: Kurir Dado Đilas

"Namjerno sam tada rekao da sam najspremniji zato što je to činjenično stanje, a neko tamo želi od mene da napravi nekakvog veterana koji nema snage za više od 20-30 minuta. Pa, ako je tako, nemoj da me uopšte stavljaš da igram, nemoj da me vodiš na prvenstvo, nije sporno.Ali, nije tako i zato nemoj da praviš od mene nešto što nije. Selektor se tu osjećao malo uvrijeđenim i onda je napravio neke stvari... Pomislio je da sam napao njega, njegov autoritet i pokušao je da okrene grupu protiv mene, a to me je najviše pogodilo.Rekao mi je u svlačionici: 'Sad imaš priliku da se izviniš', na šta sam odgovorio da nemam zašta da se izvinjavam, da sve isto i dalje mislim, da smatram da svaki igrač treba da misli za sebe da je najbolji. Ali sam rekao i da sam ja najveći timski igrač koji postoji", dodao je Tadić koji je istakao da je poslije tog Evropskog prvenstva riješio da se povuče.

Stojković je na kraju ubjeđivao Tadića da se predomisli, na šta kapiten nije htio da se vrati: "Da. Bilo mi je dosta. Zvao me poslije da se vratim za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, pričali smo, ali nisam htio. Želio sam da mi ostanu neka lijepa sjećanja. I poslije svega nemam nikakav gorak ukus. Stvarno mi je bilo prelijepo i ponovo bih sve isto uradio."