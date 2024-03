Piksiju je "dosta" kapitena Srbije: "Tadića više ne mogu da gledam očima!"

Selektor Srbije Dragan Stojković na konferenciji pecnuo Dušana Tadića.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak će u Moskvi igrati prijateljski susret protiv Rusije, a meč koji treba da posluži kao priprema za Evropsko prvenstvo najavili su selektor Dragan Stojković Piksi i kapiten reprezentacije Dušan Tadić. Njih dvojica su pred novinarima u Moksvi napravili šou, a posebno se istakao Piksi koji je u šali napomenuo da mu je previše saradnje sa jednim od najboljih srpskih fudbalera.

Nakon što je Tadić analizirao rivala sa kojim će Srbija odmjeriti snage na stadionu Dinama iz Moskve, tema je postao novi ugovor selektora Srbije, koji će na kormilu nacionalnog tima ostati do Mundijala 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku. Po Tadićevim riječima, to veoma znači reprezentativcima.

"Pogledali smo snimke, radi se o repezentaciji koja ima dobar timski kvalitet, sa nekoliko odličnih individualaca poput Golovina. Oni će biti silno motivisani da se pokažu, jer nisu dugo igrali sa kvalitetnim rivalom. Očekuje nas jako dobra provjera i jedva čekamo da počne meč", rekao je na početku obraćanja kapiten Dušan Tadić.

Jedan od najiskunijih fudbalera u reprezentaciji Srbije odmah je dobio pitanje o selektoru Stojkoviću i produžetku saradnje. "To je neki slijed događaja koji smo svi očekivali. Iskreno, puno nam znači. Navikli smo na selektora Stojkovića. Zajedno smo ostvarili neke velike ciljeve, plasirali se na Svjetsko prvenstvo, A grupu Lige nacija, Evropsko prvenstvo... Srodili smo se bukvalno jedni sa drugima. Mnogo smo srećni i zadovoljni kod njega. Igrači dolaze nasmijani i jedva čekaju okupljanje. Želimo da budemo bolji i da zajedno koračamo naprijed", rekao je Tadić, a selektor Stojković se odmah nadovezao na tu priču: "Već tri godine smo zajedno. On kao kapiten i ja kao selektor, tako da više ne mogu očima da ga gledam. Jedva čekam da završi. Naravno, šalim se. Dušan Tadić je lider ekipe. Posjeduje izvanrednu tehniku i viziju igre, ali prije svega ponašanjem kao pravi profesionalac daje primjer mladim igračima. I tako treba da bude. Drago mi je što sarađujem sa njim evo već treću godinu i nadam se da ćemo i dalje. On je pokazao s pravom nosi kapitensku traku. Ne može baš svako da bude kapiten. A on će vrlo brzo biti neko ko će oboriti rekord u igranju za državni tim. Već sutra."

Dušan Tadić je tek četvrti reprezentativac u istoriji koji je zabilježio više od 100 nastupa za Srbiju, a dvojicu sa te male liste već je pretekao. Iza njega su Savo Milošević sa 102 i Dejan Stanković sa 103 utakmice u dresu državnog tima, a nakon meča protiv Rusije na vrhu će biti poravnati Branislav Ivanović i Dušan Tadić sa po 105 mečeva za reprezentaciju.