Dragane, kakav je to način da me vrijeđaš pred novinarima!? Svađa zbog kojeg je Piksi umalo napustio Evropsko prvenstvo

Situaciju koju prolazi sa Dušanom Tadićem, selektor Srbije Dragan Stojković Piksi prolazio je i kao igrač.

Izvor: UWE KRAFT / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi bio je iznenađen kada je čuo da je kapiten Dušan Tadić javno izrazio nezadovoljstvo zato što nije počeo meč protiv Engleske. Kada je čuo da je vezista o sebi pričao kao o najboljem i najspremnijem igraču ekipe i da je uvjeravao novinare iz inostranstva da bi sa njim na terenu Srbija dala dva gola, Piksi je zinuo od iznenađenja.

"U, pa to nije dobro ako je rekao, to nikako nije dobro ako je rekao. To je bila moja odluka iz taktičkih razloga. Htio sam Tadića sa svježim nogama u drugih 45 minuta i jedino je to razlog. Radi se o taktici i ništa drugo", rekao je Piksi novinarima, teško skrivajući da je iznenađen.

Prije četvrt vijeka, na posljednjem Evropskom prvenstvu srpske reprezentacije do ovog ljeta i Njemačke, Piksi je bio kapiten SR Jugoslavije i imao je sličnu situaciju - tada kao igrač - sa selektorom Vujadinom Boškovom. U knjizi kolumniste MONDA Nebojša Petrovića "Piksi: Sve za 10", opisana je ta situacija iz posljednjeg ljeta Dragana Stojkovića Piksija u reprezentaciji, kao i posljednjeg velikog turnira srpskog tima do 2006.

Uoči meča protiv Slovenije, koji je obilježio Siniša Mihajlović udaranjem i crvenim kartonom, Boškov je planirao da Stojković bude rezerva. I to je Piksija veoma naljutilo.

"Bata Vujke, uz dužno poštovanje vašim godinama i vašoj karijeri, ne mogu da vam dozvolim da se ovako ponašate prema meni", počeo je Stojković.

"Zašto, šta nije u redu?", uslijedio je iznenađeni odgovor selektora.

"Slušajte, ja nisam početnik u reprezentaciji. Ovo vam govorim iz ugla igrača koji je pri kraju karijere, koji ima svoje ime i prezime, kao i reputaciju u svijetu fudbala. Mislim da nisam zaslužio ovakav odnos i odsustvo poštovanja s vaše strane."

"Dragane, moram i ja tebe nešto da pitam. Kakav je to način da me vrijeđaš i kritikuješ kod novinara? Pročitali su mi prijatelji šta si rekao za jedne holandske novine", rekao je Boškov.

"JA SLAŽEM STVARI, OSTALI IGRAČI IH VADE IZ KOFERA"

Vidi opis Dragane, kakav je to način da me vrijeđaš pred novinarima!? Svađa zbog kojeg je Piksi umalo napustio Evropsko prvenstvo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MN PRESS - ARHIVA Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5

Šokiran na trenutak, Stojković je Boškovu objasnio da nije razgovarao ni sa jednim novinarom od dolaska u Belgiju, kao i da nije njegov manir da komunicira sa trenerom preko medija. "Slobodno pozdravite te prijatelje koji su vam to prenijeli i recite im da mogu da mi pljunu pod prozor", poručio je Piksi selektoru.

Stojković je tada bio toliko ljut da je pozvao suprugu Snežanu, koja je i ovog ljeta uz njega na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, sa namjerom da joj kaže da se vraća. "Međutim, došlo je do smiješne situacije. Ja slažem stvari i stavljam ih u kofer, a igrači ih vade i vraćaju u ormar. Kažem: 'Ljudi, nema ljutnje, očigledno je da čovjek ima nešto protiv mene i najbolje je za sve nas da ne budem više dio ekipe. Nisam to zaslužio.' Ali šta se dešava? Izlazim iz hotela, Vujke mi prilazi i kaže mi 'Slušaj, razmislio sam, ipak ćeš igrati večeras.'"

I ni tu nije bio kraj drame, već je Stojković ušao u svlačionicu i jednim potezom stavio Boškovu do znanja da ne želi da počne na taj način, odnosno u situaciji kada to nije odluka selektora. "Uzeo sam sunđer i obrisao ime. Tek je tada shvatio da sam ozbiljan i da nema sile koja može da me natjera da promijenim odluku. Nije imao kud i stavio je Dekija Stankovića u startnih jedanaest, ali je već poslije pola sata igre izvršio izmjenu. I to je greška, morao je da sačeka poluvrijeme iz poštovanja prema jednom mladom igraču."

Kada pamti taj meč, Stojković se odmah sjeti Mihajlovićevog crvenog kartona. "Prijetila nam je ozbiljna katastrofa. Boškov u jednom trenutku raširi ruke i razdere se iz sveg glasa: 'Ajde, bre, plavi, majku vam vašu, šta vam je.' Pa kako šta nam je, ne možemo da se povežemo. Uspjeli smo sa deset igrača da postignemo tri gola i malo je falilo da Jokan u posljednjem minutu donese potpuni preokret. Drulović je ušao i odigrao strašnu utakmicu, Juga takođe."

Tadašnji vođa Slovenije Zlatko Zahovič rekao je na terenu Piksiju "Majstore, kada si ušao mi smo potpuno stali", a Stojković pamti šta mu je rekao Boškov nakon susreta. "Staza od hotela do novinarske sale ima stotinak metara. Mi krećemo, a Vujke me zagrli i kaže 'Bog te mazo, pa ja nisam imao pojma da si ti ovakav igrač.' Pokidao sam se od smijeha. Rekao sam mu: 'Pa ni ja nisam imao pojma da ste vi ovakav trener.' Eto zašto mislim da me on uopšte nije znao kao fudbalera. Nije imao pojma ko sam ja. Majke mi moje, vjeruj mi."

(MONDO - M.Š.)