"Da sam igrao, dali bismo dva gola Englezima!" Dušan Tadić otkrio strancima: Selektor je mislio na Slovence!

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić uključio se u program tokom emisije u Holandiji.

Izvor: JOHN SPENCER / Sipa Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Engleske (1:0) u prvom kolu grupne faze Evropskog prvenstva koje se igra u Njemačkoj. Što se tiče same utakmice - bilo je pozitivnih signala u igri Srbije, pa je polako u javnosti počeo da raste optimizam o prolasku u nokaut fazu takmičenja. Ipak, iz tabora reprezentacije stigle su izjave neprikladne trenutku!

Kapiten Dušan Tadić oglasio se odmah poslije meča nezadovoljan odlukom selektora da susret počne na klupi za rezervne igrače, a na njegove komentare reagovao je i selektor Dragan Stojković Piksi. Pored toga što je pričao pred televizijskim kamerama, a zatim i pred srpskim novinarima u Njemačkoj, Dušan Tadić se uživo uključio u program na holandskoj televiziji i tamo ispričao dodatne detalje, uz kratko ćaskanja sa Erikom ten Hagom.

"Pozdrav Eriče, nadam se da je sve u redu, prijatelju. Bio je dio taktike našeg tima da ne počnem utakmicu. Naravno, ja inače uvijek igram. Selektor mi je objasnio da prvo želi da se odbranimo, a da ću zatim ući u igru kako bih probao da promijenim utakmicu. Vjerovao je da ćemo sačuvati 0:0 dok ja ne uđem u igru. Mislim da je selektor već razmišljao o utakmici protiv Slovenije, odnosno da ako pobijedimo taj meč prolazimo grupnu fazu. Ja mislim da je bila sjajna prilika da pobijedimo Englesku jer i pored toga što imaju sjajna imena u timu oni su nam dali previše prostora", počeo je priču za holandski medij Dušan Tadić.

"Mogli smo da ih 'povrijedimo'. Da sam bio na terenu, mi bismo im stvorili više problema. Tako je kako je, moramo da poštujemo odluke. Idemo dalje", dodao je Tadić i zatim se osvrnuo na period u kojem je kao igrač Ajaksa sarađivao sa Erikom ten Hagom. Srpski fudbaler istakao je da je menadžer Mančester junajteda najbolji trener sa kojim je radio u karijeri. Nakon što se holandski trener obratio Tadiću u superlativima, kapiten reprezentacije Srbije još jednom se vratio na meč.

Po njegovim riječima, Srbija ima šanse da prođe grupnu fazu takmičenja, ali je protiv Engleske mogla da postigne više - da je bio na terenu. "Imali smo mnogo prostora, smatram da bismo postigli barem jedan ili dva gola da sam ja mnogo više vremena bio u tom prostoru. Ali ok... To je fudbal. Treba da gledamo ka novim prilikama. Vidjećemo... Smatram da imamo sjajne šanse da prođemo u nokaut fazu, a to je najbitnije za nas."

Dušan Tadić je meč počeo na klupi za rezervne igrače, baš kao i protiv Švedske u generalnoj probi pred start šampionata - on je bio treći fudbaler kojeg je Dragan Stojković poslao na teren, u 61. minutu meča. Selektor Srbije prvo je mijenjao povrijeđenog Filipa Kostića i u finišu prvog dijela igre umjesto njega zaigrao je Filip Mladenović. Na poluvremenu je Ivan Ilić ušao umjesto Nemanje Gudelja koji je imao javnu opomenu, a zatim su zajedno na teren kročili Dušan Tadić i Luka Jović.

Na pola sata do kraja meča selektor Srbije Dragan Stojković Piksi pokazao je da želi iz svih oružja da napadne Engleze. Iz igre su izašli defanzivni vezni Saša Lukić i dotadašnji kapiten tima Aleksandar Mitrović, a ušli ofanzivni vezni Dušan Tadić i još jedan napadač, Jović. Takva igra Srbije u potpunosti je dala rezultat, jer su "orlovi" u posljednjih dvadesetak minuta bili ubjedljivo bolji rival na stadionu u Gelzenkirhenu.

(MONDO)

