"Uuu, nije nikako dobro ako je Tadić to rekao!" Piksi ostao zatečen zbog izjave kapitena poslije Engleske!

Selektor Srbije od novinara čuo šta je Dušan Tadić rekao o njegovoj odluci da ne počne protiv Engleske na Evropskom prvenstvu.

Izvor: TV Arena sport/MONDO/Milutin Vujičić

Do selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija došle su posle utakmice riječi Dušana Tadića o tome da smatra da je najbolji i najspremniji igrač reprezentacije i da zato nije bio zadovoljan što je počeo sa klupe protiv Engleske.

"Uuu, pa to nije dobro ako je rekao, to nikako nije dobro ako je rekao. To je bila moja odluka iz taktičkih razloga. Htio sam Tadića sa svježim nogama u drugih 45 minuta i jedino je to razlog. Radi se o taktici i ništa drugo".

"Nema tu bure, možda nekome bude interesantno... Bilo je to taktička stvar, Tadić nam je potrebniji sa svježim nogama. O tome pričam. Da li može da počne utakmicu? Može. Nema tu polemike, ja donosim odluke i ja sam na tom mjestu za to. Nema tu prostora za bilo kakvu polemiku."

Evo šta je Tadić rekao novinarima poslije meča u Gelzenkirzhenu o činjenici da je bio rezerva:

"Teško mi je pala ta odluka (da ne počne meč, prim. aut.), iskreno. Pričao sam sa Misterom, naravno, imamo dobru komunikaciju, ali sam teško prihvatio jer igramo protiv Engleske. Kapiten sam, lider sam, mislim da sam najbolji igrač ovog tima bez lažne skromnosti, naravno da mislim da je trebalo da počnem. Svakako i naravno, poštujem odluku selektora, mislim da bih mogao da uradim više da sam igrao 90 minuta. Ali ako on misli da Dušan Tadić treba da igra 30 minuta, igraću toliko, iako bih ja igrao naravno uvijek 90. Ali teško je jer uvijek hoćeš više, da pokažeš šta umiješ i da budeš dio kolektiva. Idemo dalje, nije to bitno, niti pojedinac, bitno je da prođemo dalje i to je jedino pravo mjerilo. Imamo veliko zajedništvo i učinićemo sve za to", rekao je Tadić.

"Obrazložio mi je selektor svoju odluku. Naravno da se ne slažem sa tom odlukom, ali moram da je poštujem, ali naravno da se ne slažem. Teško mi je bilo da gledam sa klupe jer je bilo dosta situacija kao stvorenih za mene. Primio sam 10 lopti, a mogao sam da primim možda 100 lopti. Naravno da mi je onda krivo, ali kao što sam rekao - moramo da poštujemo odluke, ne moramo da se slažemo."

Da li mu je selektor rekao da ga možda čuva?

"Najspremniji sam igrač u ovoj ekipi, to sam i njemu rekao, da ne mora zbog fizičkog stanja da brine. Pričali smo normalno, rekao je da misli da će biti zatvorena utakmica i da ću ući u drugom dijelu da riješim, ali desio nam se brzi gol, poslije toga imali smo neke šanse, onda su oni i malo usporili igru i žao mi je zbog rezultata."

