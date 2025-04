"Taj mulac iz Beograda će biti najbolji na svijetu": Srđan dao zavjet Ivaniševiću i sve pogodio

Božidar Maljković ispričao je kako je od Srđana Ivaniševića, oca Gorana Ivaniševića, prvo čuo za Novaka Đokovića i tu mu je već najavljeno da će "mulac iz Beograda" biti najbolji na svijetu. Upravo ove reči je ispunio i Noletov trener iz Hrvatske.

Koliko je ljudi moglo da predvidi uspjehe Novaka Đokovića? Bilo je onih koji su mogli da prognoziraju da će dostići velike visine, poput njegovog oca Srđana Đokovića, ali teško da je iko mogao i da zamisli da u Srbiji raste najveći teniser u istoriji ovog sporta, kao i da će sa nepunih 38 godina biti bitan faktor u njemu.

U emisiji "Sedmica" u programu Radio Beograda, prije nekoliko godina, slavni košarkaški trener i predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Božidar Maljković ispričao je zanimljivu anegdotu koja svedoči da pored Srđana Đokovića - postoji još jedan čovjek koji je imao "dobar njuh". Verovali ili ne, u pitanju je još jedan Srđan - i to Ivanišević - otac legendarnog hrvatskog tenisera Gorana Ivaniševića koji će kasnije biti baš Noletov trener.

"Bio sam u Splitu, poslom, kao bivši trener Jugoplastike, a vrijeme sam provodio i na teniskim terenima. Jednom prilikom dolazim tamo, sedi 'šareno' društvo, veliki fudbaleri Šurjak, Buljan, Džoni, košarkaši Jerkov i Šolman, sekretar kluba Bilić, Ivanišević otac i sin, isto se otac zove Srđan. I ja pitam, je li Splićani, šta ima novo? I kaže mi Srđan - ima novo, pa vi u Beogradu imate jednog 'mulca', biće broj 1", kazao je uz osmijeh Maljković koji ni sam nije mogao da vjeruje šta čuje od Srđana Ivaniševića, koji je baš kao i Srđan Đoković imao velikog uticaja na tenisku karijeru svog sina.

"To mi kaže Srđan, ja pitam Gorana, koji je inače dolazio i kod mene u Barselonu kad je putovao, kaže jeste. Ja ga pitam šta ga odvaja od drugih, a on mi pokaže na glavu", prepričao je Maljković.

Prema riječima legendarnog košarkaškog trenera, Novak Đoković je fenomen i divi mu se zbog svega što je uradio van terena i na njemu: "Da li ste ga ikad uhvatili ili u tužnim i srećnim trenucima da pogreši... Pa, stariji čovjek od njega bi pogriješio, dao neku nerezonsku izjavu, ali on nikada. Sve što je rekao, to je fantastično i može da uđe u udžbenike kako se ponaša jedan vrhunski čovjek i sportista", napominje Maljković.

Kako je Srđan Đoković znao sve o Novaku?

Dobro znamo da je Srđan Đoković još od ranog doba mnogo ulagao u svog sina Novaka, čak se i zaduživao kako bi uspio da ga izvede na pravi put, a da li je imao vjere da će se to isplatiti? Jeste, ali teško da je mogao da predvidi da će biti vlasnik većine rekorda.

"Apsolutno sva moja očekivanja nadmašio je i premašio još prije četiri-pet godina", rekao je Srđan Đoković prije nekoliko godina za hrvatske medije:

"Prognozirao je [Srđan Đoković, prim. aut.] da će mu sin biti prvi teniser svijeta, ali trka za najboljim svih vremena otišla je toliko daleko i Novak sad sa18 grend slem naslova ima tendenciju biti i najveći u istoriji tenisa. Je li i ponosni tata zatečen svi ovim rezultatima ili je nekako znao da je Novak takav kapacitet?", glasilo je zanimljivo pitanje hrvatskog novinara te 2021. godine, na šta je odmah reagovao.

"Mislim da vam je pogrešno pitanje...", rekao je odmah otac Novaka Đokovića i objasnio zašto to kaže: "On nema tendenciju, on već je najbolji svih vremena".

Šta kaže Goran Ivanišević o Novaku?

Goran Ivanišević je pet godina bio trener Novaka Đokovića i zajedno su osvojili čak devet grend slemova, a gdje su još mastersi, ATP finala, prva mesta na kraju godine, rekordi... Rastali su se u februaru 2024. godine, zbog zasićenja, a nedavno je Ivanišević kod Slavena Bilića ispričao da je za njega Nole najveći svih vremena.

"To su tri možda i najveća igrača na svijetu. Najljepši tenis ubjedljivo igra Federer. On i kada igra loše, uživaš da gledaš. Onda imaš Rafu koji je borac, do iznemoglosti, to je takav jedan borac, život će da ostavi na terenu. Osvojio je 14 titula na Rolan Garosu, to se nikada u istoriji bilo kog sporta neće desiti. Đoković je najkompletniji od sve trojice i najbolji ikada", jasan je Ivanišević koji je tako ostvario prognozu svog oca Gorana.

