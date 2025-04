"Đoković je prosječnom igrom ušao u istoriju": Francuz objasnio zašto je Novak pobjeđivao Rafu i Rodžera

Teniski trener Patrik Muratoglu objasnio je zbog čega je Novak Đoković najbolji teniser, uporedio ga je sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom i objasnio u čemu je razlika - u mentalitetu.

Patrik Muratoglu je poslije raznih konstatacija o Novaku Đokoviću napokon rekao da je Srbin najbolji svih vremena. Teniski trener istakao je da u izboru "velike trojke" mora da postoji predvodnik, onaj koji se ističe u odnosu na ostale, a to je olimpijski šampion iz Pariza.

Muratoglu je na svoj način pohvalio Đokovića, rečima da je u početku imao "veoma prosječnu igru", pa to dodatno čini njegov uspjeh neverovatnim. "Kada pogledate trojicu tenisera koji važe za najveće svih vremena - svidjelo vam se to ili ne, postoji jedan od trojice koji je najveći od svih", rekao je Francuz u razgovoru za Eurosport.

Statistika ne laže - Novak Đoković je, ako ni po čemu drugom, onda po brojevima najbolji svih vremena. Osvojio je najviše grend slemova, a minulog ljeta postao je i olimpijski šampion, te je tako kompletirao sve moguće trofeje. Rafael Nadal je 22 puta osvajao velike turnire, Rodžer Federer 20.

"Najduže je bio svjetski broj jedan, osvojio je najviše grend slemova, najviše mastersa 1000, svuda ih pobjeđuje. To je Novak. Kada pogledate trojku, postoje dvojica koji su zauzeli poziciju kada je Novak došao. Svi su rekli da su nepobjedivi. Novak je stigao sa veoma prosječnom igrom", konstatovao je Francuz.

Trenutni trener Naomi Osake shvatio je šta je razlika između Srbina i ostale dvojice - mentalitet. "I danas, na kraju karijere, kada se pogleda Rafina, Rodžerova, Novakova igra, nevjerovatno je da je Novak najjači od trojice, onaj koji je oborio sve rekorde. To pokazuje da u tenisu reket nije najvažnija stvar. Očigledno da vam treba tenis, ali ono što je najvažnije i ono što čini razliku je stanje duha, mentalitet."

Zašto je Novak najbolji?

Istakao je Muratoglu da brojevi nisu najvažnija stvar u biranju popularnog GOAT, pa je objasnio: "Znam da nekima smeta što to kažu, ali to je daleko najvažnije. U potpunosti se slažem sa idejom da brojevi nisu sve, naravno. Možda će za 50 godina ljudi reći da je Federer ostavio beskonačno veći trag od Novaka".

"Međutim, kada moramo da odredimo najboljeg igrača svih vremena, moramo to da baziramo na dostignućima. Ako to baziramo na drugom kriterijumu, to je potpuno subjektivno, to više ništa ne znači. Sama ideja najvišeg nivoa je 'ko je najbolji?' Igrači se takmiče jedni protiv drugih, na kraju svake nedjelje je najbolji u nedjelji; na kraju svake godine je najbolji u godini. Dakle, to je lažna debata. Ako je pitanje: ko je najbolji? Onda je to Novak", konstatovao je Francuz.

Muratoglu je želio saradnju sa Đokovićem

Francuz je javno iznio stav da bi volio da sarađuje sa Novakom Đokovićem. Svoju priliku vidio je u periodu kad je Srbin tražio trenera, a prije saradnje sa Endijem Marejem. "Ono što mislim da je mogao Novak Đoković bolje da uradi, što je teško reći jer je najbolji svih vremena, ponekad osjećam da nije dovoljno agresivan u svojoj igri..."

"Novak je onda vjerovatno momak koji je pokrivao teren na najbolji mogući način, ne samo zbog pokreta, već i zbog činjenice da je, krećući se veoma visokim tempom u stranu, znao da udari kontru", konstatovao je Muratoglu.

Muratoglu je trenutno trener Naomi Osake, ali je tokom svoje karijere imao priliku da sarađuje i sa Serenom Vilijams, Stefanosom Cicipasom i Holgerom Runeom.

