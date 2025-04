Niko ovoliko nije pobjeđivao Nikolu Jokića: Podatak koji bi trebalo da ga brine

Džejms Harden ima najbolji međusobni skor protiv Nikole Jokića u periodu od 2017, pa sve dosad. Taj skor iznosi 16-6.

Denver i Klipersi u subotu od 21.30 časova igraju prvi meč plej-ofa NBA lige. Tim iz Kolorada imaće ulogu domaćina, ali u goste im dolazi pomalo nezgodna ekipa vođena Džjsom Hardenom. Upravo reprezentativac Amerike je igrač koji ima najbolji međusobni skor sa Nikolom Jokićem od 2017. godine, pa sve dosad.

Od 2017. pa do sada Harden je promijenio četiri ekipe, najpre je igrao u Hjustonu (2012-2021), potom je jednu sezonu proveo u Bruklinu, zatim u Filadelfiji, da bi mirnu luku pronašao u Klipersima u kojima je od 2023. Svih tih godina timovi čije je dresove nosio, nekako su bivali dominantniji od Denvera kada je Harden na terenu. U međusobnim duelima sa Nikolom Jokićem Harden ima najbolji procenat pobjeda sa najmanje 12 odigranih mečeva tokom ovog perioda (od 2017. do danas), a on iznosi 16-6.

Harden protiv Denvera u prosjeku ubacuje 28 poena, hvata šest lopti i dijeli devet asistencija, dok je njegov učinak iz igre 64,3 posto. Može se reći da je nešto uspješniji u odnosu na svoju standardnu statistiku, pošto ove sezone bilježi 22,8-5,8-8,7 i tome pridodaje 1,5 ukradenih lopti.

Ko je bolji asistent - Harden ili Jokić?

Džejms Harden savršeno sarađuje sa Ivicom Zupcem koji je na poziciji centra. Ovaj tandem često vodi Kliperse do pobjede i nema sumnje da će to pokušati i u ovom meču. Nevjerovatna statistika ide u prilog tome, pošto je Harden čak 209 puta u toku ove sezone proigrao Hrvata, koji je rođen u Mostaru.

Možda tandem Harden-Zubac bilježi 209 asistencija, ali na naredna tri mesta nalazi se Nikola Jokić. Naime, centar Denvera osim što je važan za tim zbog poenterskog učinka, važan je i zbog razigravanja ekipe, a brojke koje govore o tome su još fascinantnije. Nikola Jokić je čak 168 puta dodao Kristijanu Braunu loptu kako bi došao do poena, potom 155 puta asistirao Majku Parteru Džunioru - ukupno, to iznosi 323. S druge strane, Rasel Vestbruk bio "jedini" koji je pomagao Srbinu da dođe do poena, tako što mu je dodao loptu 146 puta ove sezone.

Dakle, očekuje nas veoma uzbudljiv duel, nema sumnje da je Harden jedan od najboljih asistenata, ali čini se da Nikola Jokić radi dvostruki posao naspram njega - osim što razigrava igrače, on se odlično snalazi u reketu i i van njega i dolazi do poena nakon asistencije. Uostalom, nije uzalud trostruki MVP NBA lige!

Podsjetimo, mečevi se igraju u četiri dobijene utakmice, po sistemu 2-2-1-1-1, a prednost domaćeg termina ima Denvera koji je sezonu završio na četvrtom mjestu, dok je ekipa Bogdana Bogdanovića bila peta.

Raspored mečeva Denver - Klipers