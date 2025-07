Partizan doveo Nigerijca, čeka se još jedan: Samson Nvulu novi fudbaler crno-bijelih

Talentovani nigerijski fudbaler Samson Nvulu stigao je u Partizan, a njegov zemljak Mohamed Abdulmalik dolazi za nekoliko dana.

Fudbalski klub Partizan angažovao je novog fudbalera, a u bliskoj budućnosti u Beograd bi trebalo da stigne još jedan momak koji će konkurisati za tim Srđana Blagojevića. Od danas sa prvim timom Partizana radi Samson Nvulu, centralni vezni rođen 2007. godine kojem će ovo biti prvo fudbalsko iskustvo van rodne Nigerije.

Crno-bijeli na mjestu centralnog veznog imaju zamjenika kapitena Vanju Dragojevića, najtalentovanijeg igrača u klubu Ognjena Ugrešića, ali i ljetnje pojačanje Janisa Karabeljova. Mladi Nigerijac neće imati lak zadatak da se nametne u takvoj konkurenciji, ali od njega zavisi za kakav status će se izboriti u Partizanu.

Treba napomenuti da je Nvulu na preporuku stigao u Humsku, odnosno da još nije potpisao ugovor sa Partizanom. Narednih dana biće donijeta odluka o njegovoj sudbini, a postoji šansa i da dio sezone provede u omladincima Partizana ili prvom timu Teleoptika, kako bi se privikao na srpski fudbal prije nego što dobije šansu u seniorskom timu crno-bijelih.

Ko još dolazi u Partizan?

Iako je trebalo da doputuju zajedno, Mohamed Abdulmalik će nekoliko dana kasnije stići u Srbiju i staviti se na raspolaganje Srđanu Blagojeviću. On je do sada bio saigrač Nvuluu i isto su godište, a za razliku od drugog Nigerijca nastupa na poziciji lijevog beka. To je deficitarna pozicija u timu Partizana, jer Blagojević ove sezone kao opciju ima samo iskusnog Marija Jurčevića.

Možda će Abdulmalik imati čak i veće šanse da se izbori za minutažu u toku sezone, jer Partizanova odbrana ne uliva mnogo povjerenja, dok je konkurencija na mjestu centralnog veznog daleko jača. Jurčević je prethodne sezone uglavnom bio prva opcija kod sve četvorice trenera, ali su minute trošili i Zlatan Šehović i Bojan Dimoski koji su u međuvremenu napustili klub.

