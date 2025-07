"Ne tražim alibi, to su činjenice": Srđan Blagojević traži samo jedno pred AEK u Humskoj

Trener Partizana Srđan Blagojević govorio je na konferenciji za medije pred revanš sa AEK-om u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Trener Partizana Srđan Blagojević iznio je očekivanja pred revanš sa AEK-om iz Larnake u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Utakmica je na programu u četvrtak od 21 čas, a gosti stižu u Beograd sa pozitivnim rezultatom od 1:0.

Strateg crno-bijelih je odmah istakao jednu pozitivnu stvar. "Prvo bih da izrazim zadovoljstvo što ste u većem broju nego obično to znači da je interesovanje za utakmicu veliko. Onda bih izrazio zadovoljstvo zbog toga što pod mojim informacijama sezonskih karata i pojedinačnih karata za ovu utakmicu ide jako dobro i s tim shodno, očekujemo jednu lijepu, dobru, pravu atmosferu kakva odavno nije bila kod nas. Očekujem veliki vjetar u leđa mladim igračima i reći ću bez obzira na sve nama je cilj prolaz u sljedeće kolo u Ligi Evrope i da ćemo svi zajedno ćemo doći do onog što želimo", rekao je Blagojević u uvodu konferencije.

Očekuje reakciju svojih izabranika. "Biće razlika u vremenskim uslovima, biće daleko prijatniji nego što su bili tamo. Veliki broj naših navijača, bolja atmosfera. Treća stvar, očekujem promjenu u kvalitetu, očekujem da budemo bolji, što nije ni teško od onoga što smo prikazali prije šest dana. Mi sigurno možemo bolje i bićemo bolji i to je preduslov da prođemo jako dobru akipu AEK-a, to moram da naglasim. Osvojili su Kup Kipra, pobijedili šampiona u finalu, bila nadomak titule prije dvije sezone, godinama je u vrhu tamošnjeg fudbala, a prije tri ljeta je eliminisala Partizan. Igrali su i osminu finala Lige konferencija. Uprkos svemu, vjerujemo u sebe i ono što radimo, da to pretočimo u neprestanu borbu", rekao je Blagojević.

Crno-bijeli moraju mnogo bolje

Upitan je da li je Partizan bio toliko loš ili AEK previše dobar? "Ima i jednog i drugog što se tiče prve utakmice. Nisu oni nivo vrhunskih top ekipa, ali jesu dobra ekipa u ovom trenutku. Ima i to drugo da mi nismo bili na svom nivou, daleko smo bili, znaju moj stav i oni su svjesni toga. Ova ekipa u ovakvom sastavu ne igra dugo zajedno, nije igrala mnogo utakmica. Slobodno im kažem, ako budemo na nivou kao protiv CSKA, moramo biti na tom nivou da bismo prošli tim kao što je AEK. Ne pitamo se samo mi. Imaju jako dobre pojedince, imaju sjajnog napadača Enca Kabreru koji ima sjajnu kretnju, imaju dobre igrače sa dobrim ekipama. Izazovan posao ispred nas, ali hajde da vjerujemo u mladost.

Zdravstveni bilten? "Svi su na raspolaganju osim Stefana Milića koji je počeo da trenira, ali još uvijek nije spreman da uđe u takmičarski ritam."

Enco Kabrera je bio strijelac jedinog gola u Larnaki, ali je njegov nastup u Beogradu upitan. "Tu informaciju za Kabreru nemam, ali ne sumnjam da imaju dodatna rješenja. Siguran sam da je to klub koji ima pripremljeno rješenje i ako Kabrera ne igra, ali biće olakšano jer je u pitanju jako, jako dobar igrač. Kakav AEK očekujem? Slično nešto, ne očekujem da će se pretjerano braniti. Jedna je priča kad igrate kod kuće, a druga na strani. Taj psihološki aspekt je bitan u fudbalu, ali bez obzira na sve to, očekujem sličan model i sličan nastup kao što je bio na prethodnoj utakmici."

Fudbaleri Partizana

Nije mu se dopalo pitanje da li će rotirati u odbrani. "Zašto baš u odbrani? Neću govoriti o sastavu, ni o čemu drugom. Bez želje da nekog povrijedim, jedan stariji strani kolega koji kaže, naš trenerski posao je izuzetno lijep, zahtjevan, složen... Ali u isto vrijeme i najteži, jer ima dosta težih poslova, ali je zato jedini posao u kome svi oni koji nisu na vašoj poziciji znaju bolje šta bi trebalo da se uradi. Zato je zanimljiv, ja sam to prihvatio kao takvo. Razmišljam o svim opcijama naravno, o mogućnostima koje mogu da se dogode na ovoj utakmici, o varijantama koje mogu da budu korisne na ovoj utakmici. Ali, naravno ne bih govorio o promjenama u ekipi.

Smatra da je ovo njegov najveći izazov od dolaska u Partizan. "Svakako je najzahtjevnija utakmica od mog dolaska u Partizan, jer kad sam ja došao nije bilo takmičenja u Evropi, već se ispalo. Svakako da ovo spada u najzahtjevniju utakmicu otkad sam ja u Partizanu. To je broj jedan. Druga stvar, AEK vjerovatno može da bude bolji jer su oni tek na početku sezone, a mi takođe možemo da budemo bolji. Da bismo prošli ovaj AEK, ja to moram da naglasim, ne iz razloga što tražim alibi za neuspjeh, već su to činjenice i svi moramo da budemo svjesni toga. Partizan ima najmlađu ekipu, od svih ekipa koje učestvuju u evropskim kupovima, a ovo je najmlađa ekipa u istoriji Partizana. Moramo biti svjesni te činjenice, njima treba podrška. Ova utakmica i oni sami nameću jedan veliki pritisak i ne treba im dodatan pritisak, već treba podrška. Svjesni su i oni da moraju da budu, da svi zajedno moramo da budemo bolji nego na prethodnoj utakmici i hrabriji i drčniji. Sa više hrabrosti, sa više koncentracije što se tiče taktičkih detalja da bismo prošli ovu jako dobru ekipu AEK-a.

